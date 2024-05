Bayer Zsolt: Az erőszakkal szemben egyetlen lehetőség van, erőt kell mutatni

Az a szörnyű, hogy ennek igazán tragikus aktualitást ad, ami most történt Szlovákiában – fogalmazott az Origónak Bayer Zsolt, a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletre utalva. Mint mondta, összesen két békepárti vezetője volt Európának: Orbán Viktor és Robert Fico. Kettőjük közül Robert Fico jelen pillanatban az életéért küzd, mert egy gazember meg akarta gyilkolni, és ez majdnem sikerült is neki.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.