Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó

"Nem akarunk meghalni Ukrajnáért, nem akarunk új adópolitikát" - hangsúlyozta a publicista, és Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére utalva úgy fogalmazott: "nem akarunk egy olyan csávót elviselni, aki 28 képből huszonnyolcat magáról rak föl egy focitornáról". Bayer Zsolt arról, hogy a magyar miniszterelnök hétfőn Donald Trump meghívására részt vesz a közel-keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján, úgy fogalmazott, "a dolog szimbolikája felfoghatatlan". Orbán Viktor és az amerikai elnök - ha nem is a szó hétköznapi értelmében - barátok - mondta a szerkesztő. Rámutatott, "az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak".

Annak kapcsán, hogy az életveszélyes fenyegetések miatt elhalasztják az ÖT című műsor turnéját, Bayer Zsolt kifejtette, a hangulat számára 1919-et idézi fel. Szavai szerint "a csőcselék örök". Ezek mentek be és lőtték agyon a miniszterelnököt, ezekből lettek a Lenin fiúk, ezek lőttek először az embereket a Dunába, nem a nyilasok - mondta. A rendszerváltás idején senki nem gondolta, hogy "30-40 év eltettével ezek előmásznak a lapos kövek alól" - fogalmazott a publicista, hozzátéve, Nyugat-Európában is hasonló a helyzet, Ilaria Salis - az Európai Baloldal olasz EP-képviselője, antifa aktivista, aki ellen Budapesten bűnszervezetben elkövetett erőszakos bűncselekmény miatt emeltek vádat - most kapott menlevelet.

Bayer Zsolt beszélt arról is, hogy bár elfogadja, hogy a politika jelentős részben a világhálóra költözött, úgy véli, ha tényleg mindenki a közösségi médiában elvárt legalacsonyabb szintnek akar megfelelni, akkor száz év múlva nem lesz emberiség. Annak kapcsán, hogy pénteken egy férfi a római Szent Péter-bazilika gyónási oltárára felmászva vizelni kezdett, azt mondta: "Európa lett levizelve büszkén, boldogan, és hagyja".

A nyugat-európai bevándorlási helyzetről szólva a publicista kifejtette, a minden identitását elvesztett - ma még - többségi társadalom szeretettel befogadja az érkezőket, akik először a baloldali, liberális, neomarxista pártokra szavaznak. De csak idő kérdése, hogy először csak egy-két helyen, majd az egész országban többségbe kerülnek, és megalakítják saját pártjaikat, melyek iszlám pártok, s már arra fognak szavazni.

Futó Boglárka, a HírTV ellenzéki fórumokon rendszeresen dolgozó szerkesztő-riportere arról beszélt, hogy az adatszivárgási botrány kirobbanása óta ezeken az eseményeken egyre nehezebb a Tisza Párt elnökét kérdezni. Mint mondta, az országjárások idején már amint kiszáll az autóból, testőrök védik, s rögtön el is kezdi élő közvetítését, az őt kérdező riportert pedig tiszteletlennek állítja be. Ez a stílus - folytatta - oda vezet, hogy kollégái, szimpatizánsai is másolják viselkedését, így rendszeresen előfordul, hogy az újságírókat már nemcsak szóbeli vagy írásbeli, de testi abúzus is éri. Utóbbira példaként felhozta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner, míg Aranyosi Péter a Patrióta munkatársát lökdöste.

Futó Boglárka megjegyezte azt is, hogy Magyar Péter a Tisza adóemelési terveinek napvilágra kerülése és az adatszivárgási ügy óta rendszeresen sértegeti, propagandistázza a fórumain megjelent újságírókat, s van, hogy egy órán át becsmérli őket, ebben pedig követik hívei is, s megfigyelhető, hogy a "gyűlöletáradat" elszabadulóban van. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy a Tisza körüli újabb és újabb kellemetlen ügyek miatt a párt támogatói közül is sokan fel vannak háborodva vagy - mint az adatszivárgások okán - megijedtek, félnek. Kitért arra is, hogy a Tisza elnökének "idegei egyre nehezebben bírják" az utóbbi hetek botrányait, erre vezethető vissza szerinte, hogy október hatodikán Magyar Péter ledobta a színpadról az Orbán Viktorról mintázott bábut.

Futó Boglárka idézte Magyar Pétert, amikor azt mondta, hogy "aki a hatalomért bármire képes, abból kiveszik az emberség, és elveszíti a kapcsolatát a valósággal". A riporter szerint mindez igaz a Tisza elnökére is, aki nemrég még dicsőítette a kormányzat intézkedéseit, s magát Orbán Viktor miniszterelnököt úgy nevezte, hogy Nap a Naprendszerben. A riporter attól tart, hogy a következő fél évben - főként, ha olyan ütemben robbannak ki botrányok az ellenzéki párt körül, mint az utóbbi hetekben - egyre gyakoribbak lesznek az újságírókat ért inzultusok a Tisza részéről, s erősödni fog az az erőszakhullám, ami egy ideje jellemzi a Magyar Péter vezette politikai közösséget.

Forrás: MTI

Fotó: MTI