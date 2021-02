Bayer Zsolt: Átöltözőszoba

Útnak indítottak százezer adag orosz Szputnyik vakcinát Magyarországra - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. 2995 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 400 111-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 14 252 főre emelkedett. Biztonságos és hatékony a kínai Sinopharm-vakcina - jelentette ki az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette: arra készülnek, hogy hamarosan elkezdődhet az oltás ezzel a vakcinával is. Megjelent az OGYÉI honlapján a kínai Sinopharm-vakcina alkalmazási előírása, a jövő héten pedig el is kezdődhet vele az oltás. Magyarország jövője azon múlik, hogy ki nyer 2022-ben az országgyűlési választásokon - jelentette ki az Országgyűlés elnöke az Inforádióban. Egyetlen európai országban sincs hosszabb időtartamú hiteltörlesztési moratórium, mint Magyarországon, a magyar program 15 hónapig nyújt segítséget a családoknak - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán. Az önkormányzatok és a kormány elsődleges célja az emberek egészségének és munkahelyének védelme - hangsúlyozta a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, miután a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely tárgyalt a szervezet képviselőivel. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szeretné elérni, hogy azok, akik védettek a vírussal szemben, mehessenek étterembe, szállodába - mondta Flesch Tamás, a szállodaszövetség elnöke. A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentésére 519 millió forint európai uniós támogatást nyert a Kecskeméti Szakképzési Centrum, a projekt a centrum tíz tagintézményében valósult meg. Újabb felhívást küld az érintetteknek az adóhivatal, így több mint három hét haladékot nyernek járulékügyük intézésére azok, akiknek a törvény alapján érvénytelenné válna a taj-száma - tájékoztat Izer Norbert. A kormány 2024-ig 150 milliárd forint támogatást nyújt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztésére - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán. A következő tíz évben a magyar vasúti gördülőállomány fejlesztésére mintegy 2000, a közlekedési infrastruktúrára pedig hozzávetőleg 4000 milliárd forintot szán a kormány - közölte az innovációs és technológiai miniszter. A kormány az uniós törvényszéki bírói posztot betöltő Csehi Zoltánt jelöli az Európai Unió Bíróságának bírói tisztségére. Jelentős növekedést mutat a Magyarországon elfogott embercsempészek száma - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A világon 110,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió a gyógyultaké 62,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő adatai szerint. Szerbiába az idei év második negyedévében 1,2 millió adag Pfizer/BioNTech-oltás érkezik, a harmadik negyedévben pedig további 1,19 millió vakcinát vásárol a nyugat-balkáni ország az amerikai gyógyszercégtől. Szlovákia mégiscsak vásárol a koronavírusos betegség elleni Szputnyik V orosz oltóanyagból - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök, ellentmondva a kormány előző esti ülésén hozott döntésnek. A Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár benyújtotta a sürgősségi felhasználás engedélyezésére az Egészségügyi Világszervezethez a koronavírus elleni egydózisú, a Janssen-Cilag International N.V. által gyártott potenciális védőoltását. A Pfizer amerikai gyógyszergyár és német partnere, a BioNTech által kifejlesztett, koronavírus elleni védőoltás a jelenleg előírtnál magasabb hőmérsékleten is tárolható a gyártók által közzétett új adatok szerint. Az Európai Unió az Egészségügyi Világszervezettel együttműködve további több mint 7 millió euróval támogatja a nyugat-balkáni régió koronavírus-elleni oltásprogramjait - jelentette be az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Új-Zélandon megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány. Új-Zélandon sikeresnek számít a járvány kezelése, az ötmillió lakosú országban a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-betegségnek mindössze 26 halálos áldozata volt. Lengyelországban újból felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, az adatok azt mutatják, hogy harmadik hullámról lehet beszélni - mondta a lengyel egészségügyi miniszter. Otthonmaradásra, a találkozások lehető legnagyobb mértékű csökkentésére szólította fel az olasz lakosságot a koronavírus-mutációk erőteljes terjedése miatt a Közegészségügyi Hivatal. Görögországban további térségekre terjesztették ki a koronavírus terjedésének fékezését szolgáló karantén hatályát. A finn parlament átmeneti módosításokkal szigorította a fertőző betegségekről szóló törvényt, lehetővé téve ezzel az országba érkező emberek kötelező egészségügyi vizsgálatát, beleértve koronavírustesztek elvégzését is. Csökken az Egyesült Államokban a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma, de továbbra is sok az új fertőzött és a halálozási adatok is jóval magasabbak, mint 2020 tavaszán és nyarán, amikor tetőzött a járvány. A koronavírus elleni oltások biztonságosságát hangsúlyozta, és mindenkit az oltás elfogadására biztatott Joe Biden amerikai elnök a Pfizer vállalat kalamazooi vakcinagyártó üzemében. Távozni kényszerült posztjáról Ginés González García argentin egészségügyi miniszter, miután fény derült arra, hogy barátainak soron kívül biztosított koronavírus elleni oltást a minisztériumban. Hat rendőrtisztet felfüggesztettek állásából, harmincöt ellen pedig nyomozás indult a capitoliumi rendőrségnél, a január hatodikai zavargásokkal összefüggésben. Izrael ismét ellenkezését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok visszatérjen az iráni nukleáris programról 2015-ben kötött nemzetközi megállapodáshoz. Orbán Viktor miniszterelnök konzultációval kapcsolatos pénteki bejelentését követően összehangolt kibertámadás indult a kormányzati oldalak ellen - közölte a kormany.hu. Húsz év fegyházra ítélt a Kecskeméti Törvényszék nem jogerősen egy 69 éves férfit, aki úgy megverte ismerősét, hogy az belehalt sérüléseibe - tudatta a bíróság sajtóosztálya. Nyolc év börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék nem jogerősen azt a férfit, aki rendszeresen és durván, puszta kézzel bántalmazta az élettársát; a nő végül belehalt a sérüléseibe - közölte a törvényszék szóvivője. A magyar férfi kosárlabda-válogatott hosszabbítás után 83:81-re legyőzte Ausztriát pénteken az Európa-bajnoki selejtezősorozat kijevi buboréktornáján, ezzel kijutott a 2022-es kontinenstornára. Női kézilabda NB I: Boglári Akadémia-SZISE - Győri Audi ETO KC 19:38 Jégkorong Erste Liga: UTE-MAC HKB Újbuda 10:1 Férfi röplabda Extraliga: Fino Kaposvár - MAFC-BME 3:0