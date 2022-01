Bayer Zsolt: Amit Karácsony mondott, arra nincs bocsánat

Az István, a királlyal, vagy éppen a Vén Európa című dallal legendássá vált Varga Miklós mesél Trianonról, világnézetéről és a 2006-os Gyurcsány-féle rendőrterrorról is. NÉZZE MEG A BESZÉLGETÉST!

Fákat dönthet ki az erős szél, megbonthatja az épületek tetejét

Akár száz kilométer per órát meghaladó széllökések is előfordulhatnak vasárnap, amely faágakat törhet le, fákat dönthet ki és megbonthatja az épületek tetejét is - figyelmeztet a katasztrófavédelem.