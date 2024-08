Bayer Zsolt: Amerikai Szocialista Köztársaságok Szövetsége (CACP)

Teljesen világos. Ti ott, a CACP-ben egyszerűen nem is vagytok képesek megsérteni a szankciókat. Szankciókat csak mi tudunk sérteni, itt, a Vadkeleten. Ebből viszont az is következik, hogy csak mi merjük kimondani, itt, a Vadkeleten, amit egész egyszerűen muszáj kimondani: Ti ott, a jelenlegi CACP-ben, együtt a homunkuluszotokkal, vagyis Zelenszkijjel, meg a brüsszeli gazembereitekkel együtt, menjetek el a büdös .......ba.

Az Aid for Women (AFW) a katolikus szellemben segíti a terhes nőket, szülészetet tartanak fent, és nem végeznek abortuszt. Baloldali aktivisták és szervezetek, többek között az Antifa, az elmúlt időszakban rendszeresen célba vették ezeket az életpárti terhességi központokat. Az AFW egyik klinikáját pedig éppen néhány órával a DNC után támadták meg Chicagóban – írja a The Post Millenial hírportál. A vandálok azt írták az ablakra, hogy »Kamu klinika, a halott csecsemők Gázában vannak«, és használhatatlanná tették a bejárati ajtó zárját. A The Washington Examiner amerikai lap emlékeztetett, a Szocializmus és Felszabadulás Pártja két évvel ezelőtt egy terhességellenes csoporttal, a Reproductive Transparency Now szervezettel szövetkezett, hogy tiltakozzanak az AFW egy adománygyűjtő rendezvényén, az év elején pedig ugyanez a csoport a klinika bejárata előtt tiltakozott. Tavaly nyáron a Reproductive Transparency Now tüntetést tartott az életvédő klinikák ellen. Akkor a »Nem megyünk vissza« szlogent használták, amelyet Kamala Harris alelnök kampánya is átvett – jegyzi meg a lap. Az ügy pikantériája, hogy a demokrata konvención a Planned Parenthood szervezet mobil abortuszklinikája is helyet kapott, a helyszínen ingyenes gyógyszeres abortuszt és vazektómiát kínáltak az érdeklődőknek.”

Donald Trump republikánus elnökjelölt többször is felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában a jobboldalt cenzúrázzák, és börtönnel fenyegette a választási csalással próbálkozókat. Zuckerbergnek külön is üzent: »Tudjuk már, kik vagytok. NE TEGYÉTEK! ZUCKERBUCKS, vigyázz!« – írta saját közösségi platformján, a Truth Socialen. Zuckerberg azóta igyekezett jóvátenni Trumpnál az előző választási ciklusban elkövetett bűneit: a Trump elleni merényletkísérlet után azt mondta, hogy »faszagyerekként« reagált az exelnök a lövésre,

Emellett beismerést tett a 2020-as amerikai elnökválasztási kampány egy másik forró témájában is: elismerte, hogy a Facebooknak nem kellett volna »hátrasorolnia« a New York Post cikkét Joe Biden fia, Hunter Biden laptopjával kapcsolatban, amelyről a liberális média azt hangoztatta, hogy orosz dezinformáció – de, mint azt Zuckerberg is elismerte, nem volt az.

S hogy még ennél is nagyobb legyen a csodálatunk és az áhítatunk, ezt is érdemes látni és megérteni:

Jack Smith különleges ügyész új vádiratot nyújtott be Donald Trump ellen, ami már a Legfelsőbb Bíróság döntésén alapul, amely egyfokú büntetlenséget biztosít a korábbi elnököknek, írja a Reuters. A testület határozata alapján Donald Trump volt amerikai elnök csak azokért a tetteiért vonható büntetőjogi felelősségre, amiket nem hivatalos személyként tett meg. Hivatalos elnöki döntéseiért viszont mentelmi jog jár neki. A most benyújtott vádirat legfőbb »újdonsága«, hogy nem amerikai elnökként vádolja Trumpot, hanem újraválasztásra törekvő politikai jelöltként. Kimaradt ugyanakkor az a vádpont, amely szerint Trump megpróbált nyomást gyakorolni az igazságügyi minisztérium tisztviselőire azért, hogy megváltoztassák az elnökválasztás eredményét. Trump a Truth közösségimédia-oldalán kijelentette, hogy a Legfelsőb Bíróság mentelmi határozatának az egész ügy elvetését kell eredményeznie, Smith azonban ugyanazt az ügyet írta át, hogy megkerülje a Legfelsőbb Bíróság határozatát. Trump egyébként ártatlannak vallotta magát az eredeti vádakban, és az egész ügyet egy politikailag motivált kísérletnek tartja, amellyel megpróbálják megakadályozni a hatalomba való visszatérését.”

Tegnap a Lukoil, ma a Gazprom. De nincs itt semmi látnivaló. Ha egyszer a német gazdaságot is sikerült két vállra fektetni, majd pont a magyarok meg a szlovákok fognak itt akadékoskodni? Mikor már a sosem látott gazemberekből, rohadék amerikai (és német) ügynökökből álló lengyel kormány is beállt végre a sorba? Nincs itt semmi látnivaló, tessék szépen elhallgatni…

