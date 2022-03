Bayer Zsolt: A választások tisztasága

Megosztás itt:

Minden választási kampányban megvádolja a baloldal a kormánypártokat (és a kormányt), hogy választási csalásra készül, választási csalást követ el.

Ilyenkor kezdhetünk mindig gyanakodni, hogy akik igazából választási csalásra készülnek és választási csalást követnek el, azok valójában ők. A baloldal. Amely moral insanity, s ebből következően teljesen gátlástalan. (Elég egy pillantást vetni Gyurcsányra, Márki-Zayra, Jakabra és Szabó T.-re, és minden világossá válik…)

Ez a gyanú most már nem gyanú többé. Hanem bizonyosság. Össze is foglalhatjuk négy pontban.

1.: A Bajnai és a volt titokminiszter, Ficsor által birtokolt DatAdat nevű cég immáron teljesen nyilvánvaló, hogy jogsértő módon, törvénytelenül gyűjtött (és gyűjt) adatokat magyar választópolgárokról, és ezeket az adatokat jogsértő módon, törvénytelenül használja fel, fittyet hányva az adatvédelem legelemibb szabályaira is.

Ezek bűnözők.

És igen, immáron családom és ismerőseim, barátaim nagyjából fele megkapta azokat az SMS-ket, amelyekkel a baloldal igyekszik a kampányhajrában mozgósítani a választókat. Családom, ismerőseim és barátaim soha nem adták meg ezeknek a telefonszámukat, a nevüket, és soha nem adtak engedélyt arra, hogy az amúgy soha meg nem adott adataikat ezek bármikor, bármire felhasználják.

És ezek a gazemberek, ezek a bűnözők ennek ellenére felhasználják, méghozzá – az SMS-ek nyelvezetéből kikövetkeztethetően – úgy, hogy ezeket az adatokat valahol, egy külföldön lévő adatbázisban tárolják, és onnan küldözgetik a törvénysértő üzeneteiket.

Bajnai és Ficsor bűnözők. A baloldal bűnözőkből áll. Ezek ellen minden lehetséges törvényes eszközzel fel kell lépni, méghozzá a titkosszolgálatok bevonásával is.

2.: A választás napja előtt egy héttel egyszercsak „egy külföldi hekkercsapat” betört számos magyarországi lap és hírportál szervereibe, és így hosszú időre elérhetetlenné tette azokat az olvasóik számára.

Ezt a bűncselekményt nagy örömmel üdvözölte a hazai baloldal és annak sajtója. Igen. Ezek bűnözők. Moral insanityk, és teljesen gátlástalanok.

Nem tudhatjuk, vajon lesz-e még ilyen akció ezen a héten, a választások előtt vagy akár pont a választás napján.

Szögezzük le: ez önmagában bűncselekmény, és tökéletesen kimeríti a választási csalás fogalmát is.

Kérünk minden illetékes hatóságot, és kérjük a titkosszolgálatokat is, hogy minden erejükkel akadályozzák meg ezeknek a bűnözőknek további akcióit. (Továbbá ne kerülje el figyelmüket a pusztán politikai okokból ideküldött EBESZ-megfigyelők – valójában politikai aktorok és ügynökök – tevékenysége sem. Ugyanis „a választási csalások megfigyelésére, illetve azok megakadályozására” ide átdobott ügynökök valójában a baloldal választási csalásait hivatott fedezni és segíteni.)

3.: A választási kampány hajrájában a Facebook egyszerűen eltüntette a Mi Hazánk nevű, Magyarországon bejegyzett, törvényesen működő és a választásokon a parlamentbe jutás esélyével induló párt oldalát. A Facebook ezzel a lehető legdurvább módon avatkozott bele a magyarországi választásokba. A lehető legdurvább módon és teljesen törvénytelenül.

A Facebook egy köpőcsésze. Mark Zuckerberg egy moral insanity. Ebből következően tökéletesen gátlástalan. Egy szemét gazember, az összes alkalmazottjával együtt. Ha valamennyire is féltjük a jövőnket és azt a bizonyos oly sokat hangoztatott demokráciát, akkor ezeket egyszerűen el kell takarítani a világból.

(Az ügyben olvasható legjobb írást ITT találják.)

4.: Részlet lapunk Az ukrán külügy egyeztetett Márki-Zay stábjával Zelenszkij brüsszeli beszéde előtt című cikkéből:

„[…] a magyar diplomácia vezetőjének állásfoglalása után Dmitro Kuleba külügyminiszter felhívta a budapesti ukrán nagykövetet, és Ljubov Nepopnál arról érdeklődött, hogy miként lehetne elősegíteni a baloldali ellenzék választási győzelmét. Lapunk nemzetbiztonsági forrásból úgy értesült, hogy Márki-Zay baloldali miniszterelnök-jelölt stábja és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között meg is történt a kapcsolatfelvétel. Ezt követően az Európai Tanács március 24-i ülésére videókapcsolattal bejelentkező Zelenszkij a diplomáciában meglehetősen szokatlan stílusban szólította meg Orbán Viktor kormányfőt.

Figyelj, Viktor, tudod, mi történik most Mariupolban? Ha tudsz, menj le a [Duna-] partra, nézd meg a cipőket, és meg fogod látni, hogy ilyen tömeggyilkosságok most is folynak a világban. Oroszország ma is ezt hajtja végre

– hangoztatta. Az ukrán elnök ezt követően kérdőre vonta a magyar miniszterelnököt, hogy miért habozik szankciókat bevezetni, fegyvereket átengedni Magyarországon, illetve miért dilemmázik azon, hogy kereskedjen-e Oroszországgal. […] Zelenszkij a tegnapi napot sem hagyta ki Budapest-ellenes éllel megfogalmazott nyilatkozat nélkül, hiszen a dán parlamenti képviselőknek küldött videóüzenetében kijelentette:

Nem lehetnek orosz csápok Európában, amelyek belülről feszítik az uniót, és még most is segíteni próbálják Oroszországot, hogy a lehető legtöbb pénzt keresse. Mindenki pontosan tudja, hogy az EU-ban ki áll szemben az emberiességgel és a józan ésszel, ki az, aki semmit nem tesz Ukrajna békéjéért. Ennek véget kell vetni, Európa pedig nem hallgathatja tovább a magyar kormány kifogásait.

A fentiek tükrében tehát egyáltalán nem meglepő Zelenszkij és Márki-Zay színfalak mögötti együttműködése, hiszen a baloldal kormányfőjelöltje többször nyilatkozott arról, hogy a kemény szankciók elrendelése mellett fegyvereket és magyar katonákat küldene Ukrajnába. Az a körülmény sem elhanyagolható, hogy mindketten főként a most regnáló amerikai adminisztráció kottájából játszanak.”

Nos, így válik a szomszédunkban zajló háború puszta kampányeszközzé a teljesen gátlástalan moral insanityk számára. Vagyis a magyarországi baloldal számára. És ez egészen egyszerűen elfogadhatatlan. Márki-Zay és egész bandája a lehető legkomolyabb nemzetbiztonsági kockázattá váltak. Ezeknek tényleg semmi sem drága.

Ezeket is el kell takarítani.

Készüljetek április 3-ra! Már csak négy nap!

