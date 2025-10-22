Keresés

Belföld

Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó

2025. október 22., szerda 09:06 | HírTV

A Magyar Nemzet publicistája a Harcosok órájában mondta el véleményét Ruszin-Szendi Romulusz legutóbbi egyik kijelentéséről.

  • Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó

Bayer Zsolt: " Ha nem nyerjük meg a választást '26 tavaszán, akkor majd kezet emelünk, mint magyar ember magyar emberre. Kvázi akkor majd polgárháború lesz, mert azt mi úgyse fogjuk eltűrni, hogy minket nem választottak meg demokratikus módon. Ezt mondja. Ezt mondja ez az elmeháborodott gazember. Aki itt az elmúlt hónapokban azért nem egyszer adta tanújelét, hogy súlyos baj van a toronyban."

