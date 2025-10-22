Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó

Megosztás itt:

Bayer Zsolt: " Ha nem nyerjük meg a választást '26 tavaszán, akkor majd kezet emelünk, mint magyar ember magyar emberre. Kvázi akkor majd polgárháború lesz, mert azt mi úgyse fogjuk eltűrni, hogy minket nem választottak meg demokratikus módon. Ezt mondja. Ezt mondja ez az elmeháborodott gazember. Aki itt az elmúlt hónapokban azért nem egyszer adta tanújelét, hogy súlyos baj van a toronyban."