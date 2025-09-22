Bayer Zsolt: Jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst

Megosztás itt:

Itt van minden, amit tudni kell. Bele van préselve a lényeg két hírecskébe. Vagyis hát, hogy most, amikor állítólag már nem is létezünk, és a Tisza a pszichopata gazember vezetésével ötnegyedre áll, akkor 52 százalékkal nyerjük az időközit az egyesült ellenzékkel szemben.

Ráadásul Budapesten. Ráadásul a Józsefvárosban.

S mert a sors kegyes és a Jóisten humora frenetikus, még a 444-es pöce is megteszi nekünk azt a szívességet, hogy bemutatja, hogy írnak ezek újságot, milyen a globalista-soros-brüsszelita-tiszás propaganda, amelyik mindenki mást propagandistáz.

Hát ilyen.

Ótvaros, s..r, és hülye.

Ezek tényleg meg bírták írni, hogy:

Kutyapárti jelölt verte a fideszest a VIII. kerületben - a hagyományosan fideszes választókerületben csúnyán kikapott a fideszes jelölt

Figyelsz ugye! A szóhasználatra: „a hagyományosan fideszes kerületben csúnyán kikapott a fideszes jelölt”.

Majd jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst, aki ezután váltott – figyelj:

„Fideszes győzelem a VIII. kerületben

Egyébként fölényesen nyerte meg a józsefvárosi időközi választásokat a FIDESZ-KDNP jelöltje. Kozma Lajos az eredményhirdetés után úgy fogalmazott : azon fog dolgozni, hogy a baloldali városvezetés előtti időszakot visszaállítsák.