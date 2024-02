Bayer vlog - Egyenes szál Tompos Márton és a ló hímtagja között + videó

Megosztás itt:

"A kegyelmi-ügy kirobbanásának másnapján már Pető Péter, a 24.hu publicistája megírta a teendőt. Úgy fogalmazott, az ellenzék dolga most az egész kegyelmi-ügy átorbánozása. Nos, az átorbánozás azóta is gőzerővel folyik. A minap például eljutottak odáig – a független sajtó fantasztikus átorbánozói - , hogy megírták, miszerint a Bicskével szomszédos falu, község, Etyek jelenlegi fideszes alpolgármestere volt a védőügyvédje K. Endrének még az első tárgyalási fordulóban. És? Teszi föl a kérdést minden normális ember. Mi ebben az érdekes? Hát az, hogy le lehet írni, hogy egy fideszes alpolgármester -aki egyébként ügyvéd – védte valamikor ezt a bizonyos K. Endrét.

A 444.hu rögtön föl is fedezte a dolog lényegét, imigyen vezették be ezt a cikküket: íme egy újabb fideszes szál a botrányban. Remek! Akkor viszont mi kérdezzük meg, hogy a második tárgyalási fordulóban viszont K. Endrét az a Zamecsnik Péter védte, aki az ATV állandó vendége, ellenzéki műsorok harcos ellenzéki szónoka, soha nem rejtette véka alá, hogy az ellenzékhez húz. Ebből vajon következik -e, hogy akkor megvan az ügy ellenzéki szála is? És most ismét szintet léptünk.

Tompos Márton, a Momentum alelnöke – figyelj – előbányászott egy 2002-es, vagyis 22 évvel ezelőtt készült videót, amely videón az látszik, hogy a 2002-es választási kampányban Bicskén Orbán Viktor kampányol, ő az egyik szónok, és a színpadon ott ül mögötte a bicskei gyermekotthon 20 évvel később pedofíliáért elítélt igazgatója. És Tompos Márton imigyen fejezi be, miután fölteszi ezt a videót a Facebookjára : íme egy újabb fideszes szál a történetben, amely egyenesen Orbán Viktorhoz vezet.

Értik, ugye? 22 évvel ezelőtt, 2002-ben Orbán Viktornak tudnia kellett volna, hogy majd úgy nagyjából 13 évvel vagy 15 évvel később a bicskei gyermekotthon leendő igazgatója pedofil-ügybe fog keveredni. Legalább is itt tart ma az ellenzék, az ellenzék sajtója, itt tart ma az átorbánozás. Erre csak annyit tudok mondani, én is végeztem kutatásokat, hihetetlen egyenes szálat véltem felfedezni Tompos Márton Momentum alelnök, meg a ló hímtagja között. És nem csak a szál egyértelmű, ami összeköti őket, hanem a hasonlóság. Na, az az igazán megdöbbentő!"