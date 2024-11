Bayer show - Horrorisztikus dolgokról van tudomása Ábrahám Róbertnek + videó

Egy pedofil-hálózatról beszélt a Bayer show-ban Ábrahám Róbert. A publicista a műsorban azt hangsúlyozta, hogy a baloldalhoz köthető influenszerek az Odakint most szörnyek járnak gyermekvédelminek nevezett tüntetésen a komplett jobboldalt megbélyegezték.

Óva intenék mindenki attól, amit az Odakint most szörnyek járnak nevű politikai színház alkalmával próbáltak eljátszani, hogy komplett jobboldalt megbélyegezzenek. Ezt az ügyet nem lehet politika nélkül értelmezni, mert politikában fogant. És politikában létezik. Ez tény. De legalább ebben az ügyben most, ami épp kezd kitárulkozni, találjunk össznemzeti megoldást. És persze van politikai szál benne, azt majd a politikusok egymás közt lejátsszák, de abban legyen egy összemzeti konszenzus szerintem hogy gyerekekről van szó, hogy fejezzük be az áldozathibáztatást amit művelnek, aminek Pottyondi az élharcosa, fejezzük ezt be