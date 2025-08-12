Bayer: Az egyetlen megoldás az orosz-ukrán háború befejezésére a béke + videó

Az egyetlen megoldás az orosz-ukrán háború befejezésére a béke- erről Bayer Zsolt beszélt a Harcosok órájában. A publicista megjegyezte: ha ennek az az ára, hogy Kelet-Ukrajna orosz többségű területei Oroszországhoz kerülnek, akkor azt meg kell fizetni.
