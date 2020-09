Bátor és példamutató mindennapi nőket díjaz a Nők Magyarországért Klub

726 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 13 879-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy idős, krónikus beteg, a halottak száma 646 fő, 4130-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 9103 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 306 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. A járványok egyharmada a Föld-használat változásához köthető - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a XVII. Országos Felsőoktatási és Környezettudományi Diákkonferencia ünnepségére küldött videóüzenetében. Az államfő kiemelte: egy világjárvány kialakulása a gyorsan bekövetkező egészségügyi válságon túl gazdasági, munkaerő-piaci, költségvetési és társadalmi válságot is előidéz fejlett és fejlődő országokban egyaránt. Nem csak a diákoknak, de a tanároknak is kötelező a lázmérés az iskolába való belépéskor - mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára. Az oktatási intézményekben a járványügyi intézkedések betartását, valamint a megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek meglétét is ellenőrzik szúrópróbaszerűen a járási hivatalok - írja a Magyar Nemzet. Cáfolta a Magyar Államkincstár a főpolgármestert. Karácsony Gergely azt állította, Budapestnek nincs 100 milliárd forintja, sőt komoly adóssága van. A Kincstár közleménye szerint azonban a fővárosnak több mint 160 milliárd forint áll rendelkezésére. A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint azok vádolják rasszizmussal és antiszemitizmussal Magyarországot, akik semmibe veszik Európa őslakosságát, és saját nézeteiket akarják ráerőltetni. A fizetési moratórium lejárta után a sérülékeny jövedelmi helyzetű adósokra fókuszáló, célzott, átmeneti és átlátható megoldást javasolt Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a Portfólió hitelezési konferenciáján. KSH: Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 21 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi, magas bázistól. Júliusban a koronavírus-járvány gazdasági hatása az építőipar egészére nézve jelentős volt. Jól vette az építőipar a koronavírus-járvány első hullámának akadályait, és felkészülten áll a második hulláma előtt, a szaktárca javaslatai elkészültek - mondta Boros Anita, az ITM államtitkára. A tavaly ősszel meghirdetett országfásítási programban több mint 17 ezer hektárnyi új erdő telepítésére adtak be kérelmet a gazdák - mondta Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára. A hazai horgászati ágazat idei forgalma nagyjából 20 százalékkal múlja felül a tavalyi mintegy 40 milliárd forintot - mondta a Világgazdaságnak Dérer István, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ főigazgatója. Budapest Fellowship címmel Közép- és Kelet-Európával foglalkozó fiatal amerikai kutatók és szakemberek számára indított tízhónapos magyarországi programot a Mathias Corvinus Collegium és a The Hungary Initiatives Foundation. Brüsszel továbbra is komolyan aggódik a lengyel jogállamiság miatt - jelentette ki Vera Jourová az Európai Parlament plenáris ülésén. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője brüsszeli felszólalásában hangsúlyozta: az uniós intézmények a jogállamiságot minden objektivitást mellőzve politikai fegyverként használják egyes tagállamokkal szemben. Moszkva másfél milliárd dollár állami hitelt nyújt Minszknek - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor Szocsiban fogadta fehérorosz hivatali partnerét, Aljakszandr Lukasenkot. Már 29,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 927 ezer, a gyógyultaké pedig 19,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Változatlanul gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, egy nap alatt csaknem háromezer új beteget regisztráltak, velük együtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 160 ezret. Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban nem mérséklődik a napi új fertőzöttek száma, míg a többi nyugat-balkáni országban fokozatos csökkenés tapasztalható. Andrej Babis cseh miniszterelnök visszautasította, hogy a Cseh Köztársaság kockázatos ország lenne a koronavírus-járvány szempontjából, ahogyan azt Szlovákia állítja. Nem várható a következő hetekben, hogy csökken az igazolt fertőzöttek napi száma Csehországban, valószínűbb a növekedés - jelentette ki Roman Prymula tudományért és egészségügyi kutatásokért felelős cseh kormánybiztos. Az elmúlt naphoz képest Horvátországban és Szlovéniában is megkétszereződött az új koronavírussal fertőzöttek napi száma. Dél-Korea a lakosságának mintegy 60 százalékát be akarja majd oltani koronavírus ellen - közölte az egészségügyi minisztérium. Az Egyesült Államok nem fogja engedni, hogy Irán orosz vagy kínai fegyverekhez jusson, miután október 18-án lejár a Teheránnal szembeni nemzetközi fegyverembargó – hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a France Inter francia rádióban. Izraelnek tárgyalnia kellene a békéről a palesztinokkal, de Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek ez egyáltalán nem áll szándékában - jelentette ki Jaír Lapid, az izraeli parlamenti ellenzék vezetője. A görög rendőrség elfogott öt gyanúsítottat, akiknek a hatóságok szerint közük volt ahhoz, hogy a múlt héten porig égett a moriai menekülttábor a görögországi Leszbosz szigetén - jelentette be az athéni kormány. Több mint 150 nemzetközi nagyvállalat és befektető, köztük az EDF, az Apple és a Google nyílt levélben szólította fel Európa vezetőit, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 55 százalékos csökkentését tűzze ki célul 2030-ra. Kómába esése óta először osztott meg üzenetet az Insragramon Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus. Mint írta: Még mindig szinte semmire sem vagyok képes, de tegnap már egész nap önállóan lélegeztem. Kenőpénz elfogadásának gyanúja miatt újabb vádat emeltek Luiz Inácio Lula da Silva volt brazil elnök ellen. Környezeti vészhelyzetet rendeltek el a terjedő erdőtüzek miatt a Brazília közép-nyugati részén fekvő Mato Grosso do Sul államban, ahol az év eleje óta 1,4 millió hektárnyi zöldterület vált a lángok martalékává. Másfél millió hektárnyi terület égett le augusztus eleje óta Pantanal, a Föld legnagyobb trópusi mocsara térségében, a tüzek idén elpusztították Pantanal tíz százalékát. Jogerősen két év börtönre ítélt a Kiskunhalasi Járásbíróság egy ukrán férfit, aki öt szír migránst akart Ausztriába juttatni, de Kiskunhalason elfogták. Leszállítják a Volánbusz Zrt. járműveiről és a MÁV vonatairól azokat az utasokat, akiken nincsen maszk - közölte a Volánbusz Zrt. Szigorodnak a koronavírus-járvány miatt a maszkviselési szabályok Budapesten, a maszkviselési kötelezettség megsértőire 15 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot is kiszabhatnak - döntött a Fővárosi Közgyűlés. A legkorszerűbb technikával felszerelt, teljesen elektromos hajtásláncú városi autóbuszt tesztel a Budapesti Közlekedési Központ a 105-ös autóbusz vonalán - közölte a társaság. Életének 85. évében elhunyt Bertók László Kossuth-díjas író, költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja - közölte honlapján a Jelenkor folyóirat, amelynek 1999-től főmunkatársa volt. Elhalasztották a MOL-Pick Szeged - Paris Saint-Germain mérkőzést, amelyet csütörtökön játszottak volna a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Több koronavírus-teszt pozitív lett a labdarúgó NB II-ben éllovas DVSC-nél. Nem rendezik meg októberben a tollaslabdázók csapatvilágbajnokságát.