Bármilyen eszközt bevetettek átveréseikhez az álrabbik

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5.50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - A MAGYAR-UKRÁN EGYEZMÉNY FELMONDÁSÁT KÖVETELI A DK. VENDÉG: VADAI ÁGNES ALELNÖK, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ. 6.40 - AZ LMP SZERINT A KELLETÉNÉL TÖBBET FIZETÜNK A FÖLDGÁZÉRT. VENDÉG: KANÁSZ-NAGY MÁTÉ SZÓVIVÕ, LMP. 7.40 - INDUL A BUDAPESTI NEMZETKÖZI DOKUMENTUMFILM-FESZTIVÁL. VENDÉG: SÓS ÁGNES DOKUMENTUMFILM-RENDEZÕ. 7.45 - 3D NYOMTATÁSSAL KÉSZÍT ELEKTROMOS MOTOROKAT. VENDÉG: FRÖHLICH BALÁZS VILLAMOSMÉRNÖK-HALLGATÓ. 8.30 - A PERONON: HILLER ISTVÁN, AZ MSZP VÁLASZTMÁNYI ELNÖKE. AZ LMP AZT ÍGÉRI, HOGY KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN CSÖKKENTENI FOGJA A GÁZ ÁRÁT. KÖZZÉTETTÉK A FIDESZ-KDNP EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTJEINEK NÉVSORÁT. 2014-HEZ KÉPEST A KÖRZETEK MINTEGY ÖTÖDÉBEN INDÍT ÚJ JELÖLTET A FIDESZ-KDNP-PÁRTSZÖVETSÉG. NEM INDUL EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTKÉNT AZ IDEI VÁLASZTÁSON FAZEKAS SÁNDOR FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTER KARCAGON. PAKSON SÜLI JÁNOST, AZ ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSÉÉRT FELELÕS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERT INDÍTJA A FIDESZ-KDNP. SIMONKA GYÖRGY, AKINEK CÉGEI ÜGYÉBEN TÖBB NYOMOZÁS IS FOLYIK, OROSHÁZÁN SZÁLL RINGBE AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. FIDESZ-KÖZELI CÉGEK MEGVETTÉK AZ ORSZÁG VALAMENNYI PLAKÁTHELYÉT DECEMBERIG. MEGKÖZELÍTÕLEG 20-25 EZER ÓRIÁSPLAKÁTON ÉS 14 EZER CITYLIGHTON HIRDETHET A KORMÁNY ZOOM.HU. HIDVÉGHI BALÁZS, FIDESZ: FEBRUÁR 17-TÕL FOGUNK PLAKÁTOKON IS KAMPÁNYOLNI, DE NEM KÉSZÜLÜNK TÖBB PLAKÁTOT HASZNÁLNI, MINT KORÁBBAN TETTÜK. FREEDOM HOUSE: AZ EU LEGKEVÉSBÉ DEMOKRATIKUS ÁLLAMA MAGYARORSZÁG. MEGTAGADTA ÖT NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉS ALÁÍRÁSGYÛJTÕ ÍVÉNEK HITELESÍTÉSÉT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. A KÉRDÉSEK KÖZÜL NÉGY AZ ÜZEMANYAGOK ÁRRÉSÉNEK MAXIMALIZÁLÁSÁRÓL SZÓLT, AZ ÖTÖDIK GYURCSÁNY FERENC SZAVAZATI JOGÁNAK MEGVONÁSÁRÓL. NÉMETH SZILÁRD: A FIDESZ KIVONUL A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRÕL, HA SZÉL BERNADETT AZON MEGJELENIK PESTI SRÁCOK. DK: A KORMÁNY TEGYEN RÓLA, HOGY AZ UKRÁNOK NE KAPJANAK MAGYAR NYUGDÍJAT! TÖBB MINT 2 MILLIÁRD FORINTOT AD A KORMÁNY AZ ÚJBUDAI EGYHÁZI GIMNÁZIUMOKNAK. ÚJ MUNKACSOPORTOT ÁLLÍTOTT FEL A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT AZÉRT, HOGY KEVESEBB HAJLÉKTALAN EMBER LEGYEN A FORGALMAS, FÕVÁROSI ALULJÁRÓKBAN. VAN MÉG FÉRÕHELY AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEKEN KÖZÖLTE AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. CHILÉBE ÉRKEZETT FERENC PÁPA, AHOL 4 NAPOT TÖLT ÉS MEGPRÓBÁLJA HELYREÁLLÍTANI A HELYI EGYHÁZ TEKINTÉLYÉT. BOCSÁNATOT KÉRT FERENC PÁPA A CHILEI PAPOK KISKORÚAK ELLENI SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEIÉRT. BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT MIHAI TUDOSE ROMÁN MINISZTERELNÖK. KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ MIHAI FIFOR VÉDELMI MINISZTERT NEVEZTE KI IDEIGLENES MINISZTERELNÖKNEK. A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK VIORICA DANCILA-T, NÕSZERVEZETÜK VEZETÕJÉT JELÖLIK KORMÁNYFÕNEK. NEM KAPOTT BIZALMAT A CSEH PARLAMENTI ALSÓHÁZBAN ANDREJ BABIS KISEBBSÉGI KORMÁNYA. GYEREKEKKEL TELI ISKOLABUSZ ÜTKÖZÖTT EGY HÁZFALNAK NÉMETORSZÁGBAN, LEGKEVESEBB 37 GYEREK MEGSÉRÜLT, KÖZTÜK 6-AN SÚLYOSAN. A NÉMET BELÜGYMINISZTÉRIUM JELENTÉSE SZERINT 2017-BEN 186 644 ÚJONNAN ÉRKEZÕ MENEDÉKKÉRÕT VETTEK NYILVÁNTARTÁSBA. NÉMET BELÜGYMINISZTER: KEVESEBB A MENEKÜLT, DE MÉG MESSZE NINCS VÉGE A VÁLSÁGNAK. BRÜSSZELBEN TAVALY 802 ÚJ NYOMOZÁST INDÍTOTTAK TERRORIZMUSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LA LIBRE BELGIQUE. LELÕTTÉK OLIVER IVANOVIC VEZETÕ KOSZOVÓI SZERB POLITIKUST AZ ÉSZAK-KOSZOVÓI KOSOVSKA MITROVICÁBAN - KÖZÖLTE A KOSZOVÓI SAJTÓ. FEDERICA MOGHERINI: A KOSZOVÓI HATÓSÁGOKNAK BÍRÓSÁG ELÉ KELL ÁLLÍTANIUK IVANOVIC GYILKOSAIT. JAPÁN TERVET DOLGOZ KI ÁLLAMPOLGÁRAI KIMENEKÍTÉSÉRE DÉL-KOREÁBÓL, FELKÉSZÜLVE EGY ESETLEGES KONFLIKTUSHELYZETRE. AZ AMERIKAI ÉS A KÍNAI ELNÖK REMÉLI, HOGY MEGVÁLTOZIK ÉSZAK-KOREA MAGATARTÁSA. REX TILLERSON: FENN KELL TARTANI A NYOMÁST ÉSZAK-KOREÁN, HOGY ELÁLLJON ATOMFEGYVER-FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁTÓL. JOGERÕSEN 4 ÉV 2 HÓNAP BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY VISSZAESÕ GYÚJTOGATÓT ZALAEGERSZEGEN. AZ ÁROKBA CSÚSZOTT ÉS EGY VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI BÉKÉSEN, A GYULAI UTCÁBAN. 3 ÉV ÉS 2 HÓNAP VÉGREHAJTANDÓ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE NEM JOGERÕSEN A BÍRÓSÁG AZT A NÕT, AKI MEGHARAPOTT ÉS KIRABOLT EGY 14 ÉVES FIÚT TAVALY. AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BÁBOLNA TÉRSÉGÉBEN FOGTAK EL A RENDÕRÖK EGY SZERB EMBERCSEMPÉSZT ÉS HAT ILLEGÁLIS MIGRÁNST. JOGELLENESEN PRÓBÁLT BEJUTNI MAGYARORSZÁGRA 22 ILLEGÁLIS AFGÁN MIGRÁNS. A NAP FOLYAMÁN, A TELJES DÉL-ALFÖLDÖN ÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON, VALAMINT ZALA, HEVES ÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN VÁRHATÓ ÓNOS ESÕ. KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉSRE ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG AZT A MEZÕKÖVESDI ASSZONYT, AKI ANYJA TORKÁT VÁGTA EL TAVALY FEBRUÁRBAN.