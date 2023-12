Bárki által kitölthető kérdőíven kérdezik a bírákat, a Pressmannal „rutinosan” találkozó OBT is kitöltésre buzdít

Megosztás itt:

A MABIE által „kizárólag magyar bírák körében végzett, anonim kérdőíves felmérés” egyebek mellett azt akarja kideríteni, hogy a bírák milyen módon, témákban, fórumokon fejthetik ki véleményüket, el kell-e kerülniük a politikai elkötelezettség látszatát, kötelesek-e felszólalni a jogállamiság és a bírói függetlenség védelmében, amikor »ezek az alapvető értékek veszélybe kerülnek«?

A Mandiner beszámolója szerint arra is rákérdeznek, hogy az adott bíró szerint mely fórumokon és mennyire szabadon fogalmazhatja meg a véleményét „az igazságszolgáltatási szervezetrendszert, a bírói függetlenséget, valamint a jogot, jogrendszert, jogalkalmazást érintő kérdésekkel kapcsolatban”.

A rövid felmérésben olyan kérdés is szerepel, hogy tudnak-e olyanról, „amikor egy bírót azért ért retorzió, nyomásgyakorlás vagy hátrányos megkülönböztetés, mert kifejezte véleményét az igazságszolgáltatási rendszert, bírói hivatást és függetlenséget, valamint jogalkalmazást érintő kérdésekkel kapcsolatban?"

Arra is kérik a bírákat, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelöljék meg, hogy jelenleg mennyire korlátozzák a bírák szabad véleménynyilvánítását.

Kitöltésre buzdítanak

Az Országos Bírói Tanács (OBT) december 5-i és 6-i üléséról szóló összefoglaló szerint „az OBT felkérte az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy tegye lehetővé, hogy az OBT minden bírónak eljuttassa a Magyar Bírói Egyesület által szerkesztett, a magyar bírák véleménynyilvánítási szabadságával kapcsolatos anonim kérdőívet.”

A Mandiner birtokába került az a levél is, amelyet

Matusik Tamás, az OBT elnöke küldött szét a bíráknak, és amelyben mindenkit a kérdőív kitöltésére buzdít.

Az anonim kérdőív linkje a levélben is megtalálható.

Az OBT elnöke és vezetése legutóbb azzal került a hírekbe, hogy 2022 után idén ismét találkoztak a magyar kormányt többször kritizáló David Pressman budapesti amerikai nagykövettel.

A Mandiner rámutat,

az anonim kérdőívhez gyakorlatilag bárki hozzáférhet, hiszen annak linkje már nem csupán a Matusik-féle levélben, de a MABIE honlapjáról is elérhető, így a kérdéssort bírák és nem bírák is szabadon kitölthetik. Ezzel a végső eredmény is manipulálhatóvá teheti.

A kérdőív a Surveymonkey.com oldalra van feltöltve, a cég adatkezelési tájékoztatója szerint egy ilyen folyamatban ők csak adatfeldolgozóként vesznek részt, adatkezelőnek a kérdőív kezelője minősül, azaz jelen esetben a MABIE. A SurveyMonkey arra is figyelmeztet, hogy „az ön információit és adatait az Egyesült Államokban és azokban az országokban dolgozhatják fel, továbbíthatják vagy hozhatják nyilvánosságra, ahol leányvállalataik vagy szolgáltatóik találhatóak vagy szerverekkel rendelkeznek.” Mindez egyben azt is jelenti, hogy az OBT által is kitöltésre ajánlott kérdőív válaszait amerikai szervereken keresztül gyűjtik.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)