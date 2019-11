Baranyi mégis tudná támogatni a stadion építését

Az elmúlt tíz év legnagyobb diplomáciai sikere, hogy Magyarország kapta meg a következő öt év legfontosabb pozícióját - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A szomszédságpolitika a biztonság szempontjából a legfontosabb – mondta a miniszterelnök. A kormányfő közölte: hazánk számára a 2020-as évben a legfontosabb kérdés a magyar gazdaság teljesítményének megvédése lesz, ezért Gazdaságvédelmi akciótervre lesz szükség 2020-ban, amit az első negyedévben mutatnak majd be. A Gazdaságvédelmi akcióterv újabb pontja vált érvényessé, január elsejétől áfa-visszatérítési támogatás jár a kistelepüléseken építkezőknek ötmillió forintos összeghatárig - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,92 százalékos emelkedéssel, 44 053,95 ponton, új történelmi csúcson zárt. Egyre súlyosabb a migrációs nyomás, a Nyugat-Balkánon már csaknem 100 ezer a feltorlódott bevándorlók száma - hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Brüsszelnek változtatni kell álláspontján és nem szabad arra ösztönöznie a menekülteket, hogy induljanak el Európába. Jelentéktelen lenne az ellenzék parlamentben trágárkodás és botránypolitizálás nélkül - jelentette ki a Párbeszéd kommunikációs igazgatója. Tordai Bence szerint az ellenzék azért generál rendszeresen botrányokat és trágárkodik a parlamentben, mert ezek eredményeznek számukra „kattintékony címeket", ugyanis szerinte csak így éri el az ellenzéki képviselők üzenete az embereket. Tordai Bence, a Párbeszéd politikus szerint botránypolitizálás nélkül senkit nem fog érdekelni az ellenzék. Szándékosan buktatták el Gyurcsányék az ellenzéket a választáson - állítja Szél Bernadett egy a Mandiner birtokába került videón - a felvétel a 2018-as országgyűlési választás után készült. Az LMP volt társelnöke szerint az MSZP és a DK vezetése tehet az ellenzék csúfos vereségéről. Szerinte Gyurcsányék nem akartak kormányváltást tavaly, ezért is indítottak esélytelen jelölteket a polgári körzetekben, miközben megfúrták az LMP-t. Nem nyomoz a rendőrség Borkai Zsolt ellen hivatali vesztegetés ügyében – írja a Népszava. A lap információ szerint a Szabó Tímea által tett feljelentést a nyomozó ügyészség bűncselekmény hiányában elutasította. Néhány nap alatt ötezren írták alá a XI. kerületbe tervezett dél-budai centrumkórház megépítését támogató petíciót - közölte az ívet indító Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szóvivője. Ha az újbudai önkormányzat nem támogatja, hogy a XI. kerületben épüljön meg, akkor Budafok-Tétény szívesen látja a tervezett centrumkórházat és járulékos fejlesztéseit - közölte a főváros XXII. kerületének önkormányzata. „A gyermekek jövője érdekében” demonstrációt tart november 30-án Budapesten a Pedagógusok Szakszervezete - jelentette be Szabó Zsuzsanna, a szervezet elnöke. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a tüntetés ismét az ellenzék és „a Soros-hálózat politikai céljait, nem a pedagógusokat, pláne nem a gyermekeket szolgálja” . Január 1-jével lép hatályba a köznevelési törvény azon módosítása, amely az óvoda- és iskolaérettség új szabályait rögzíti - mondta a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán közölte: a 3 éves óvodakezdés alóli mentességek esetében a kormányhivatalok, a 6 éves kori iskolakezdési ügyekben pedig az Oktatási Hivatal lesz az eljáró hatóság. A 2020 januárja előtt érkezett magyarok megőrzik jogaikat Nagy-Britanniában - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szükség van a nyugat-balkáni országok európai uniós csatlakozási folyamatainak dinamizálására - hangsúlyozta Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős tagjelöltje. Bővítik a Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti védelmi együttműködést - jelentette be a két ország védelmi minisztere. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerint a következdő években a migráció problémája marad a legfontosabb kérdés Európában. Ameddig nem lesz rend a színházi szakmában, amíg nem lesz rend a Színház- és Filmművészeti Egyetemen - mondta a Hír Tv Szabadfogás című műsorában Kálomista Gábor. A producer szerint a katona József Színházban kibukott zaklatási botrány gyökere az egyetem, mert ott van a betegség góca. Jelentősen javult a pedagógusok anyagi megbecsültsége 2010 óta, a bérek átlagosan 50 százalékkal nőttek, és nyolcszáznál több iskolában kezdődtek fejlesztések - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Hatvanegy helyet lépett előre a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education friss szakterületi rangsorában. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint ez a klinikai-betegellátási gyakorlaton alapuló egészségügyi felsőoktatás sikere. A kormány elkötelezett abban, hogy a jövőben még több kiváló szakember kerüljön ki az egyetemekről - mondta Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. Jelentős támogatásokat kapnak az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik a kormány új intézkedéscsomagjával - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Szakács Árpád kapta idén a tragikus hirtelenséggel elhunyt Lovas István jobboldali publicistáról elnevezett sajtódíjat. A Székely Nagyvásár az anyaország és a határon túli magyarság kapcsolatát erősíti - Hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a III. Székely Nagyvásár budapesti megnyitóján. Minden eddiginél több, 5700 magyar gazda ajánlott fel búzaadományt a Magyarok Kenyere program keretében az idén – közölték a szervezők a kárpátaljai Nagydobronyban tartott adományozó ünnepségen. A vajdasági gazdaságfejlesztési program eddig közel 300 millió eurónyi fejlesztést hozott, a jövőben pedig az idegenforgalom támogatásával további jelentős fejlesztésekre lehet számítani - mondta Magyar Levente államtitkár Szabadkán. Nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöksége azon kedvezőtlen fejlemények miatt, amelyek a közelmúltban az ukrajnai magyar tannyelvű oktatással kapcsolatban történtek. A személyi viták lezárását és egységet sürgetett Annegret Kramp-Karrenbauer, a Német Kereszténydemokrata Unió elnöke a párt lipcsei kongresszusán, ahol kijelentette: a nyugalom helyreállítása érdekében akár távozni is hajlandó. A nukleáris leszerelés mellett foglalt állást Heiko Maas német külügyminiszter hirosimai látogatásán, de egyúttal megjegyezte: ellenzi az atomfegyverek egyoldalú kivonását Németországból. A szerbiai hírszerzés jelentős és széles körű orosz kémtevékenységet leplezett le - közölte Aleksandar Vucic szerb elnök. Összeomlott az Európai Unió és Törökország között 2016-ban megkötött menekültügyi egyezmény, amelynek célja az volt, hogy feltartóztassa az Európa felé tartó menekültáradatot - közölte az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. A török biztonsági erők elfogták az északnyugat-szíriai Azázban az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik harcosát, aki az elmúlt években számos öngyilkos merénylő felkészítéséért és robbantásos merénylet végrehajtásáért felelt világszerte. Elfogatóparancsot adott ki az ankarai és a bursai főügyészség 138 ember, köztük a légierő 92, időközben leszerelt katonája ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016-os törökországi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. Őrizetbe vett a rendőrség 46 embert a dél-törökországi Adana tartományban, amiért a közösségi médiában provokáló bejegyzéseket tettek közzé az északkelet-szíriai kurd fegyveresek ellen októberben indított török hadműveletre vonatkozóan. Izraeli szélsőséges telepesek autókat gyújtottak fel és falfirkákat festettek palesztinok házaira Ciszjordániában. Az iraki biztonsági erők feloszlatták az Um-Kaszr kikötőjének bejáratát eltorlaszoló tüntetést, lehetővé téve, hogy több nap után ismét szabadon mozogjanak a dolgozók és áramolhasson az áru. Három iraki tüntető életét vesztette és mintegy harminc megsebesült a biztonsági erőkkel történt összecsapásokban Bagdadban. Az iráni hadsereg elit egysége őrizetbe vette a benzinár-emelkedés miatt kezdődött tüntetések mintegy száz vezetőjét - közölte az iráni igazságügyi szóvivő. Terrorizmussal és lázítással vádolta a lemondatott, Mexikóba menekült Evo Morales volt elnököt a bolíviai ideiglenes kormány, amely azt állítja, hogy Morales Mexikóból arra buzdította híveit, hogy blokádokkal zárjanak körül városokat. A katolikus hitért életüket feláldozó emberek emléke előtt tisztelgett Thaiföldön Ferenc pápa, aki szorgalmazta, hogy a helybeliek ne tekintsenek külföldi vallásként a kereszténységre. Belehalt sérüléseibe egy 3 éves kisfiú, akit 32 éves édesanyja kunszentmártoni otthonukban bántalmazott. Mintegy 20 millió forint értékű, 6,5 kilogrammnyi marihuánát találtak a rendőrök egy fővárosi apánál és fiánál, akik - a gyanú szerint - árulták a drogot - közölte a rendőrség. A bíróság egy hónapra elrendelte egy nő letartóztatását, aki mintegy egymilliárd forintnyi áfát csalt el - közölte a Pécsi Törvényszék. Munkavégzés miatt vasárnap délig több kilométeres torlódásra kell készülni az M3-as autópálya Pest megyei szakaszán a főváros felé - közölte az Útinform. A magyar labdarúgó-válogatottnak először Bulgáriában kell győznie a jövő évi Európa-bajnokság pótselejtezőinek sorsolása alapján, majd siker esetén az izlandi-román párharc nyertesével csaphatna össze az Eb-részvételért. A magyar női kézilabda-válogatott 29:25-re kikapott az olimpiai címvédő Oroszországtól a Szöulban zajló Premiere4 Kupa nemzetközi felkészülési torna első fordulójában. A magyar női csapat 9:4-re kikapott Olaszországtól a svédországi Helsingborgban zajló curling Európa-bajnokság B divíziójának elődöntőjében, így nem jutott fel az élvonalba. Férfi kézilabda NB I: SBS-Eger - FTC-HungaroControl 27:30 Férfi kosárlabda NB I: KTE-Duna Aszfalt - Zalakerámia ZTE KK 80:75