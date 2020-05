Bánki Erik: Kétszer annyi jut egészségügyre, mint a baloldal kormányzása idején

3793-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 idős krónikus beteg, ezzel 505 főre emelkedett az elhunytak száma, 1856-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1432 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. 430 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen. Változatlanul alacsony az új igazolt koronavírusos megbetegedések száma az egész ország területén - mondta az országos tisztifőorvos. Péntek éjféltől Budapesten is feloldják a járvány miatti korlátozásokat - értesült a Hír TV. Így a pünkösdi hétvégétől ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek a fővárosban is, mint vidéken. Látogathatók lesznek a sportesemények és a mozik, illetve kinyithatnak az éttermek belső részei is. A kötelező másfél méteres védőtávolságot azonban továbbra is be kell majd tartani, és az időseknek fenntartott vásárlási idősávok is érvényben maradnak. Június 20-án megszűnhet a különleges jogrend Magyarországon - mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Gyorsan bebizonyosodott, hogy a Magyarország elleni jogállamisággal, veszélyhelyzettel kapcsolatos hazai és nemzetközi rágalomhadjárat alaptalan volt - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Abszurd és mélyen megdöbbentő a hitleri felhatalmazási törvényhez hasonlítani a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt - mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány jogi szakértője. A baloldali pártok a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben ismét bizonyították, hogy ha baj van, rájuk nem lehet számítani - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a nagyobbik kormánypárt Facebook-oldalára feltöltött videóban. Sneider Tamás lemond parlamenti alelnöki tisztségéről és kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából – jelentette be a politikus közösségi médiaoldalán. Közölte: Jakab Péter pártelnökségének csak „4 hónap kellett ahhoz, hogy minden nemzeti és konzervatív gondolatot kihajítson az ablakon,a közösség belső életéből elképesztő kegyetlenséggel száműzze a kifelé hangoztatott szolidaritást és a bajtársiasságot”. Farkas Gergely eddigi frakcióvezető-helyettes és Varga-Damm Andrea is kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából. Farkas Gergely a Facebook-oldalán közölte: a továbbiakban nem kíván asszisztálni Jakab Péter és csapata tevékenységéhez, amely politikai és erkölcsi züllésbe sodorta a pártot. A gyöngyöspatai iskolaügyról szóló ítélet egy rendkívül káros modellt állít sikeres pozícióba, és jutalmaz pénzzel - mondta Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes parlamenti képviselője. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma benyújtotta az Országgyűléshez a köznevelési törvény módosítására vonatkozó javaslatát, amelynek középpontjában a pedagógusok fokozott védelme áll - közölte a tárca. Jelentős változások lesznek a szakképzésben június másodikától, ugyanis az intézmények vezetői döntenek arról, hogy hogyan folytatják az oktatást - közölte Schanda Tamás államtitkár. A városvezetés járványkezelését is kifogásolva Miskolc csődközeli helyzetére hívta fel a figyelmet Hollósy András, a Fidesz- és KDNP-frakció közgyűlési szóvivője. Csak üres választási ígéret volt a húszezer forintos rezsitámogatás - írja a Magyar Nemzet. Karácsony Gergely visszavezetné a Demszky-féle rezsitámogatást, és újra bevonná a korábban elutasított Hálózat Alapítványt a támogatások szétosztásába. Ehhez kapcsolódó előterjesztést nyújtott be a főpolgármester, ami nagyban eltér a kampányában megígért húszezer forintos rezsitámogatástól. A kormány elfogadta a rozsdaövezeti területeken elérhető árú új lakások építését ösztönző városi otthonteremtési programot - közölte Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A kormány döntése alapján a rozsdamezős területeken épülő új lakások vásárlásának áfája 5 százalékra csökken és gyorsabb lesz az engedélyezés, az építkezések megvalósítása. A jövő évi költségvetés egyik fő pillére a háromezer milliárd forintos egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, amely forrást nyújt a fő egészségügyi kiadások biztonságos finanszírozására is - mondta a pénzügyminiszter. Új világgazdasági verseny indul a koronavírus-járvány után, és komoly versenyelőnyre tehetnek szert azok a hazai vállalatok, amelyek most fejlesztenek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fejlett bioüzemanyagot előállító finomítót épít a Pannonia Bio Zrt. dunaföldvári telephelyén a cég hároméves, 150 millió eurós beruházási programjának részeként. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszterrel tárgyalt Budapesten. Magyarország és Lengyelország a jövőben is minden támogatást megad egymásnak azokban a vitákban, amelyekkel akkor szembesülnek, amikor a járvány után kialakuló új világrend kihívásaira adandó válaszokat keresik - mondta Szijjártó Péter a megbeszélés után. Nagy figyelmet kapott Ukrajnában az, ahogy Magyarország kezelte a koronavírus-járványt - mondta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója. Szlovénia kapacitásai megteltek, és jelenleg nem tud részt venni a Földközi-tengerről kimentett migránsok áthelyezésében - mondta Ales Hojs belügyminiszter. A koronavírus-járvány miatt rendhagyó lesz az idei csíksomlyói búcsú Pünkösdkor. Szombaton ezúttal a Somlyói-hegynyereg helyett nem szabadtéren, hanem a kegytemplomban tartják a liturgiát, amelyet Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrál. A világban 5 589 932-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 350 456-ra, a gyógyultaké 2 286 957-re emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Optimizmusra ad okot a koronavírus-járvány alakulása Ukrajnában, egy nap alatt ismét kevesebb mint négyszáz új fertőzöttet azonosítottak, és a gyógyultak száma megint meghaladta az újonnan regisztrált betegekét. Tovább enyhítenek Lengyelországban a koronavírus-járvány kapcsán elrendelt korlátozásokon, szombattól megszüntetik a szájmaszk kötelező köztéri viselését, a boltokban nem lesz létszámkorlátozás, 150 főig megengedik a gyülekezést. Észak-Macedóniában megszűnt a kijárási tilalom, Koszovóban pedig enyhítettek a kijárási korlátozásokon, és hamarosan a határokat is megnyitják, míg a többi nyugat-balkáni országban már szinte teljesen visszaálltak a koronavírus-járvány előtti hétköznapok. Bulgáriában június elsején újra kinyitnak az éttermek, bárok és a kávézók, a balkáni országban a koronavírus elleni küzdelem jegyében március közepén vezettek be járványkorlátozásokat. Jelentősen megugrott azoknak a száma Dél-Koreában, akik a legutóbbi 24 órában fertőződtek meg az új koronavírussal. Richard Grenell, az amerikai hírszerző szervezeteket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság leköszönő ügyvezető igazgatója egy sor újabb, Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokról készült dokumentum titkosítását oldotta fel. A hongkongi rendőrség feloszlatta a kínai himnusszal kapcsolatos törvény miatti megmozdulást, a demonstráció résztvevői közül többeket őrizetbe vettek. Hongkong elveszítheti nemzetközi pénzügyi szerepét - figyelmeztette Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője Kínát. A jemeni vezérkari főnök családtagjai és katonák vesztették életüket a húszi felkelőknek tulajdonított rakétatámadásokban Maribban - mondták el katonai források. Karanténkötelezettség nélkül léphetik át szerdától egymás országhatárait a csehek, a szlovákok és a magyarok, ha a másik országban nem tartózkodnak tovább 48 óránál. Tizenhárman utaztak abban a személygépkocsiban, amelyet hajnalban állítottak meg a rendőrök az M86-os autóúton a Vas megyei Vámoscsalád közelében, és amelynek afgán állampolgárságú sofőrje ellen embercsempészet gyanúja miatt indítottak eljárást. A Tatabányai Járásbíróság jogerősen 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélt egy román embercsempészt, akinek személyautójából Oroszlányban tíz szír migránst állítottak elő. A Tatabányai Járásbíróság jogerősen egy év fogházbüntetésre ítélte hamis vád miatt azt a fiatalt, akit korábban 15 év szabadságvesztéssel sújtottak két tatabányai hajléktalan brutális meggyilkolása és kifosztása miatt. Vádat emelt az ügyészség a Balaton déli partján feltehetően éveken át kábítószert terjesztő bűnmegelőzési egyesület tagjai és bűntársai ellen. Tizennégy tagú internetes csalóbandát fogott el a rendőrség - a gyanúsítottak mobilházakat, mobilgarázsokat, munkagépeket is kínáltak, az előleget felvették, ám az árukat sosem küldték el a megrendelőknek. Holtan találtak egy férfit Angyalföldön, egy használaton kívüli telephelyen, a 29 éves ember gyilkosság áldozata lett - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Budapest Honvéd - Mezőkövesd döntő lesz a labdarúgó Magyar Kupában. Szeptember 6-án kezdődik a következő idény a férfi kézilabda NB I-ben – közölte Nagy László, a szövetség alelnöke. Such Györgyöt választotta elnöknek a Magyar Jégkorong Szövetség küldöttgyűlése.