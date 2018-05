Bangóné: Én is hozni akartam egy erővágót

Hitelesnek tartja Bangóné Borbély Ildikó, hogy az MSZP is segédkezne a kordonbontásban. A szocialisták képviselője szerint hiba volt korán bejelentenie a Jobbiknak a kordonbontást, mert így már a rendvédelmi szervekkel fogja elzárni a Kossuth Teret.

– Én hibának tartom, hogy a Jobbik bejelentette, hogy fizikálisan le fogja bontani a kordont. Kiderült rá 2-3 napra, hogy akkor nem is lesz úgymond épített kordon, hanem élőlánccal, rendőri meg TEK-es emberekkel fogják ezt a kordont felépíteni. Így nagyon nehéz lesz. Nem lehet. Én is hozni akartam egy erővágót. Ki fogunk menni, csatlakozni fogunk képviselőtársainkkal. Ettől függetlenül készülünk mi is akcióval.

– Hiteles lenne, ha önök bontanának kordont? Hiszen a szocialista kormány alatt elég sokáig állt kordon Parlament előtt.

– Én nem voltam tagja annak a szocialista kormánynak, én függetlenítem ettől magamat. Hiteles lenne, ha én odamennék és bontanék.