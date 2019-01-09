Baltával ütlegelte kutyáit

2019. JANUÁR 9., SZERDA
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK TARTJA AZ IDEI ELSÕ KORMÁNYINFÓT CSÜTÖRTÖKÖN.
A MAGYAR KORMÁNY ELLEN TÜNTETTEK BRÜSSZELBEN, AMELYET AZ UJHELYI ISTVÁN ÁLTAL ALAPÍTOTT RADIKÁLIS EURÓPAI DEMOKRATÁK SZERVEZTEK.
SARGENTINI: A KORMÁNY BÍRÁLATA FONTOS, AZ ELLENÕRZÉST ÉS AZ EGYENSÚLYOKAT BIZTOSÍTÓ SZABAD MÉDIA PEDIG NÉLKÜLÖZHETETLEN A DEMOKRÁCIÁBAN JELENTETTE KI A BRÜSSZELI RED TÜNTETÉSÉN.
DEUTSCH TAMÁS A BRÜSSZELI DEMONSTRÁCIÓRA: A BEVÁNDORLÁSI POLITIKÁT FOLYTATÓ ELLENZÉKI PÁRTOK NAGY CSINNADRATTÁVAL ELKEZDETT EP-VÁLASZTÁSI KAMPÁNY EGYIK ESEMÉNYE EZ ECHO TV.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERT VÁLASZTOTTA A 2018-AS ÉV EMBERÉNEK A FIGYELÕ.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: AZ ÖSSZES JELENTÕS NEMZETKÖZI SZERVEZET FELFELÉ JAVÍTOTTA MAGYARORSZÁG TAVALYI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉNEK A MÉRTÉKÉT.
JOBBIK: ÉRTELMETLEN ÉS ZAVART OKOZNA AZ ÖSSZELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA.
CSÜTÖRTÖKIG PÁLYÁZHATNAK A TANODÁK A KÖLTSÉGVETÉSBEN RÖGZÍTETT 2,5 MILLIÁRD FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA - KÖZÖLTE AZ EMMI.
A SZAKSZERVEZETEK ÁTADTÁK KÖVETELÉSEIK LISTÁJÁT AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM MUNKATÁRSÁNAK.
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁNAK A VISSZAVONÁSÁT, A SZTRÁJKTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT, VALAMINT TISZTESSÉGES BÉREKET ÉS RUGALMAS NYUGDÍJRENDSZERT KÖVETELNEK MAGYAR IDÕK.
A TESCO LEHET AZ ELSÕ CÉG, AMELY VÁLLALJA, HOGY NEM ALKALMAZZA A 400 ÓRÁS MUNKAIDÕKERETET - MAGYAR IDÕK.
HAMAROSAN DÖNTHET A NYOMOZÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG FEKETE-GYÕR ANDRÁS MOMENTUM-ELNÖK FÜSTBOMBÁZÁSA MIATT PESTI SRÁCOK.
NEM TÁMOGATJA AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST A MI HAZÁNK MOZGALOM, MERT ANNAK GYURCSÁNY FERENC ÉS A BALOLDAL RÉGI PÁRTJAI IS RÉSZE.
ELINDULT A MABISZ ÚJ, DIGITÁLIS KÁRBEJELENTÕJE A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛBIZTOSÍTÁSOK ESETÉBEN.
A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
FOKOZOTT LAVINAVESZÉLY MIATT A HATÓSÁGOK AZ ÖTFOKOZATÚ SKÁLÁN A NÉGYES JELZÉSÛ RIASZTÁST LÉPTETTÉK ÉLETBE A SALZBURG KÖRNYÉKI HEGYEKBEN.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK BELEEGYEZNE, HOGY NE FAL, HANEM ACÉLKERÍTÉS ÉPÜLJÖN AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON.
TRUMP ELNÖK ALIG KILENCPERCES ÜZENETÉBEN UGYANAKKOR ISMÉTELTEN 5,7 MILLIÁRD DOLLÁRT KÉRT A HATÁRKERÍTÉS MEGÉPÍTÉSÉRE.
AZ AMERIKAI KONGRESSZUSBAN BELPOLITIKAI VITA MIATT NEM SZAVAZTAK MEG EGY KÖZEL-KELETRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT.
A SCOTLAND YARD ÉS A BRIT HADSEREG KÖZÖSEN VIZSGÁLJA A DRÓNINCIDENST, AMELY MIATT KEDD ESTE 45 PERCRE LE KELLETT ÁLLÍTANI A FELSZÁLLÁSOKAT A HEATHROW REPÜLÕTÉREN.
BRAZÍLIA HIVATALOSAN IS KILÉPETT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL.
ÉLETVESZÉLYESEN MEGVERTÉK FRANK MAGNITZOT, A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMET AFD PÁRT KÉPVISELÕJÉT.
UKRAJNA MÉG NEM ÁLL KÉSZEN ARRA, HOGY CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÉS A NATO-HOZ - JELENTETTE KI AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER KEDDEN.
A FRANCIA ÁLLAMFÕ ÉS A NÉMET KANCELLÁR JANUÁR 22-ÉN ÍRJÁK ALÁ AZ ÚJ NÉMET-FRANCIA EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS INTEGRÁCIÓS SZERZÕDÉST - KÖZÖLTE KEDDEN A FRANCIA ELNÖKI HIVATAL.
A STRASBOURGI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGHOZ FORDULT LEVÁLTÁSA MIATT A VOLT ROMÁN KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ MTI.
TÖRÖKORSZÁG NEM KÉR ENGEDÉLYT SENKITÕL EGY ÚJABB SZÍRIAI HADMÛVELETHEZ KÖZÖLTE A TÖRÖK ELNÖKI SZÓVIVÕ.
AZ AUSZTRÁL HATÓSÁGOK KIÜRÍTETTEK TÖBB KÜLFÖLDI KONZULÁTUST ÉS NAGYKÖVETSÉGET CANBERRÁBAN, ILLETVE SYDNEYBEN, MERT GYANÚS CSOMAGOK ÉRKEZTEK.
A MADAGASZKÁRI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSE SZERINT ANDRY RAJOELINA NYERTE A DECEMBERI ELNÖKVÁLASZTÁS 2. FORDULÓJÁT.
ÓNOS ESÕ MIATT 11 MEGYÉRE ADOTT KI FIGYELMEZTETÉST AZ OMSZ AZ ORSZÁG NYUGATI ÉS DÉLI FELÉBEN.
HAVAS, LATYAKOS ÚTFELÜLETRE SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK AZ M1-ES, M3-AS ÉS M7-ES AUTÓPÁLYA ÉS AZ M0-S AUTÓÚT TÖBB SZAKASZÁN.
KÉT AUTÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, LETENYE FELÉ A 40-ES KM-NÉL.
EGY KAMION, EGY KISBUSZ, EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚT PÜSPÖKLADÁNY ÉS KARCAG KÖZÖTTI SZAKASZÁN, PÜSPÖKLADÁNY KÖZELÉBEN.
ÁROKBA SODRÓDOTT EGY AUTÓ BAKTALÓRÁNTHÁZÁN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZRA ÍTÉLTE KEDDEN A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA AZT A FÉRFIT, AKI 2016-BAN FEJSZÉVEL MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT A BARANYA MEGYEI TÚRONYBAN.
FÜSTPRÓBÁT TART FEBRUÁR VÉGÉIG A BKV A 3-AS METRÓ ÉSZAKI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVÕ ÁLLOMÁSAIN, CÉLJA, AZ ÚJ SZELLÕZÕBERENDEZÉSEK ELLENÕRZÉSE.