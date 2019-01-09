2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

Baltával ütlegelte kutyáit

Hír TV

2019. január 9., szerda 10:58

Állatkínzás miatt emelt vádat a Mohácsi Járási Ügyészség egy mohácsi férfi ellen, aki baltával verte agyon két kutyáját – tájékoztatott a vádhatóság.

A Baranya Megyei Főügyészség közleménye szerint a vádlott tavaly áprilisban baltával ütlegelte két kutyáját, az állatok koponyája betört. Ezután a férfi az ebeket egy lakóházához közeli aknába dobta. A két kutya a vádlott bántalmazása következtében különös szenvedésnek volt kitéve, az aknában rövid időn belül elpusztultak – írták.

 

 

 

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