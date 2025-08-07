Baloldali vezetők durva kijelentései, amik sokkolták az országot

Megosztás itt:

Nem ritka, hogy az ellenzék, a balliberális oldal politikusai, közéleti szereplői valamilyen módon erőszakra, utcai megmozdulásra szólítanak fel. Az Origó összegyűjtötte azokat a baloldali politikusokat, megmondóembereketet, akik az elmúlt években nyíltan beszéltek ezek szükségességéről.

Fleck Zoltán, Bárándy Péter, Magyar György, Vörös Imre

A portál a listát Fleck Zoltánnal kezdi, akinek erőszakos felforgató tevékenysége nem akkor kezdődött, amikor Magyar Péter pártjának egyik rendezvényén a minap úgy fogalmazott: „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”, illetve „akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében”.

