Ács Rezső egy éve jelentette be, hogy a stressz miatt kialakult, idegi alapú betegsége van, mely mozgásában és beszédében is korlátozza, szellemi képességére azonban nincs hatással, munkáját el tudja látni. A közgyűlés FIDESZ frakció vezetője szerint egy régóta tartó kitervelt politikai akció része az, amit most Szekszárdon zajlik.

Hír TV