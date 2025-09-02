Keresés

2025. 09. 02.
Belföld

Baloldali provokáció? – Újabb díjat kapott rasszista botrányai után Aranyosi Péter + videó

2025. szeptember 02., kedd 19:30
díj botrány Aranyosi Péter

Mint emlékezetes: a humorista Karinthy-gyűrűjét még júniusban vonta vissza a közmédia gyűlöletkeltésre és az előítéletek erősítésére alkalmas megnyilvánulásai miatt.

  • Baloldali provokáció? – Újabb díjat kapott rasszista botrányai után Aranyosi Péter + videó

A humorista Keszthelyen lépett fel, előadása után pedig Vastaps-gyűrű elismerést vehetett át, amit holtig tartó jogosultsággal viselhet és ami soha vissza nem vonható.

Keszthely baloldali polgármesterét levélben kerestük, hogy volt-e köze neki vagy az önkormányzatnak Aranyosi Péter Vastaps-gyűrű elismeréséhez. Kedden választ azonban nem kaptunk.

Mint emlékezetes Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűjét még júniusban vonta vissza a közmédia a gyűlöletkeltésre és az előítéletek erősítésére alkalmas megnyilvánulásai miatt.

Közleményükben azt írták: Aranyosi Péter az elmúlt időszakban többször is olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek nemcsak ízléstelenek és kirekesztőek voltak, de súlyosan sértették egyes nemzetiségek és népcsoportok méltóságát.

Aranyosi Péter még májusban nevezte dakotának és tetvesnek a cigány kisebbséget, de a humorista, több más esetben is tett sértő megjegyzéseket a romákra.

Legfrissebb híreink

Háború Ukrajnában

