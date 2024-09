Baloldali politikusok a Parlamentből is kitiltanák a mobiltelefonokat + videó

Most pedig éppen ő fogalmazott úgy közösségi oldalán, hogy "MUTASSANAK PÉLDÁT A FIDESZESEK, TILTSUK BE A TELEFONHASZNÁLATOT A PARLAMENTBEN IS!" Bedő Dávid szerint a politikusoknak kell példát mutatniuk, "ennek érdekében a Momentum Mozgalom képviselőivel határozati javaslatot nyújtanak be, hogy a parlamenti ülések alkalmával le kelljen adni a telefonokat a képviselőknek."

Ő maga azonban nem jár elöl a jó példával. Felvételek készültek Magyar Péter első munkanapján az Európai Parlamentben. A politikus folyamatosan a telefonját nyomkodta, valamint egymás után lőtte a szelfiket párttársaival és más politikusokkal. Ezeket pedig szépen sorban meg is osztogatta a közösségi oldalán. Vagyis pont azt csinálta, aminek a betiltását most kezdeményezte.

Magyar Péter közösségi oldalán kifejtette a javaslat indoklását is, miszerint a vitákat és a döntéshozást zavarhatja a magánügyeik intézése és a közösségi média használata. Majd hozzáfűzte: "és persze ott van a jó öreg példamutatás is."

