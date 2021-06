Baloldali nyomás alatt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Bár még tíz hónap van a parlamenti választásokig, egyre nyilvánvalóbb, hogy ezen a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak (MKKP) meghatározó szerep jut, a többi ellenzéki párt legnagyobb szomorúságára. A legfanatikusabb híveik szerint ugyan a támogatottságuk akár a 110 százalékot is eléri, arra azonban kevés az esélyük, hogy megnyerik a választásokat, ha csak nem jegyzik be addig Magyarországon a természetes szövetségeseiket, a ganumédeszi galaktokolonialista és a szíriuszi sörpártot. Valójában egyelőre csak a Mediánnál érik el az ötszázalékos parlamenti küszöböt, igaz, Budapesten még ezt is meghaladják. A Publicusnál és a Závecz Researchnél 1 százalékon, az Idea Intézet legfrissebb felmérése szerint 2 százalékon állnak.

Nem veszi be a gyomruk

A különböző, választásokkal foglalkozó közösségi médiafelületek hozzászólásait olvasva azonban arra lehet számítani, hogy a Kutyapárt támogatottsága tovább növekedhet, hiszen egyre több az olyan, egyébként ellenzéki szavazó, akinek nem veszi be a gyomra azokat az előválasztási különalkukat – különösen a DK-Jobbik megállapodások verik ki a legtöbbeknél a biztosítékot –, amelyeket a hat párt kötött és kötni fog.

Ők vagy nem mennek el szavazni, vagy felfedezik maguknak az MKKP-t. Így inkább az tűnik valószínűbbnek, hogy jobban fognak szerepelni, mint 2018-ban, amikor az országos listán 1,73 százalékot értek el, csaknem 100 ezren szavaztak rájuk, bár csupán harmincegynéhány egyéni jelöltjük volt. Ráadásul a 2019-es önkormányzati választáson – elsősorban Budapesten és a nagyobb városokban – is viszonylag jól szerepeltek, szereztek néhány mandátumot, pozíciót, ami növelheti az egyébként sem kicsi önbizalmukat. A Kutyák támogatottsága inkább

a fiatalok, a városiak, illetve a magasabb iskolai végzettségűek körében a magasabb, bár ez utóbbi szempont nem lényeges annyira, mint az első kettő.

Addig nem aggódtak túlzottan az ellenzéki pártok, amíg arról volt szó, hogy csupán 27 helyen kell képviselőjelöltet indítania egy pártnak, hogy országos listát állíthasson. De a Fidesz ezt a számot pár hónappal ezelőtt ötvenre akarta feltornázni, az exjobbikos Volner János pedig még erre is rákontrázott – amit azután el is fogadott a parlament –, így már 14 megyében és a fővárosban, illetve legalább 71 egyéni választókerületben kell jelöltet állítani. A Kutyapárt pedig eltökélt abban, hogy lesz országos listájuk, így legalább ennyi helyen el kell indulniuk.

Kovács Gergely pártelnök, amint azt a Mandinernek elmondta, nem aggódik, szerinte találnak ennyi alkalmas jelöltet – jelenleg mintegy 60 áll bevetésre készen –, a nagyobb feladat a kampánycsapatok összeállítása lesz. De bízik abban, hogy össze tudják majd gyűjteni a szükséges számú aláírást, hiszen most többen vannak, mint négy évvel ezelőtt. Legfeljebb kissé jobban aktivizálják a passzivistáikat vagy jobban passziválják az aktivistáikat.

Nem hajlandók felszámolni magukat

Ám az ellenzéki pártokat tényleg sokkolni fogja, ha ez megtörténik. Sőt, már az is felháborítja a legtöbbjüket, hogy az MKKP komolyan gondolja, hogy megméreti magát, s nem hajlandó feladni az elveiket. A balliberális pártok eltérő taktikát alkalmaznak, van, amikor úgy tesznek, mintha ez a probléma nem is létezne, igyekeznek tehát elbagatellizálni a Kutyapárt helyzetét. Időnként viszont be is szólnak nekik, azzal vádolva őket, hogy a részvételük a Fidesz győzelmét segíti elő. Például az MSZP társelnöke, Kunhalmi Ágnes már korábban is őket tette felelőssé a kormánypártok 2018-as kétharmadáért. A balliberális ellenzéki pártok egyébként a Kutyapártot

nem hívták az előválasztási buliba, de nem is vettek volna részt benne.

Kovács Gergely pártelnök nem titkolja, sőt, szinte minden nyilatkozatában elmondja: ők is szeretnék az Orbán-kormány bukását, ám nem azon az áron, hogy felszámolják magukat. Úgy véli, a rájuk leadott szavazatokat nem lehet automatikusan hozzáadni az ellenzéki voksokhoz, így aki az összefogásra akar szavazni, az megteheti. S az is jogos felvetés a részéről, hogy a pártok saját tagságuk, szavazóik szerint alakítják ki az álláspontjukat, nem a többiek véleményét veszik figyelembe.

Eldöntötték tehát, hogy csak ott nem indulnak, ahol úgy gondolják, az ellenzék jelöltje megérdemli, hogy mandátumot szerezzen. A kutyapárti elnök szerint azon lenne még érdemes elgondolkodniuk, hogy ha több mint 71 jelöltjüknek tudnák összegyűjteni a szükséges számú aláírást, a létszám felettieket esetleg visszaléptethetnék egy-egy szimpatikus, számukra is elfogadható ellenzéki politikus javára.

Hihetetlen erővel támadják a Kutyapártot

Azt persze már többször elmondták, hogy ezek közé nem tartoznak például a szocialista politikusok, Kovács Gergely ugyanis – ezt már a Mandiner teszi hozzá – a XII. kerületi önkormányzatban olyan tapasztalatokat szerzett az ottani MSZP-sekről, hogy még inkább megerősödhetett ebben a hitében. Ezzel szemben például a Momentum színeiben induló Hadházy Ákosról és Szél Bernadettről kiváló a véleménye.

Ezért megkérdeztük Kovácstól, mindez azt jelenti-e, hogy amennyiben a szocialista Tóth Csaba nyer a zuglói előválasztáson, akkor 2022-ben lesz ott a Kutyapártnak is jelöltje, ha viszont Hadházy győz, akkor a Kutyák hanyagolják a XIV. kerületet? A pártelnök elmondta: ez akár logikus is lenne, bár szerinte teljesen mindegy, ki lesz a közös jelölt, s indul-e ott a Kutyapárt, szinte biztos, hogy veszít a Fidesz.

Arra a kérdésre, érkezett-e az ellenzéki pártoktól hivatalos vagy informális megkeresés, hogy hol ne induljanak, Kovács Gergely elmondta, nem, hiszen

pontosan tisztában vannak azzal, hogy teljesen felesleges lenne próbálkozniuk.

Ám a pártok mögött álló sajtótermékek, portálok masszív nyomást helyeznek rájuk, ezt a legelszántabban a DK háziblogja, a Nyugati fény teszi, de ezen lazán túl tudnak lépni – közölte Kovács Gergely. Egyébként aki figyeli a baloldali tévék, rádiók betelefonálós műsorait, olvassa a szimpatizánsok különböző közösségi médiás bejegyzéseit, tapasztalhatja, hogy hihetetlen erővel támadják a Kutyapártot. Sokan már előre bűnbaknak kiáltják ki őket az ellenzék esetleges veresége esetére.

Jó példa erre a Klubrádió néhány hónappal ezelőtti Megbeszéljük című műsora Kovács Gergely vendégeskedésével, ami igazán szürreálisra sikeredett, hiszen a műsorvezető, Bolgár György a hallgatókkal vállvetve próbálta meggyőzni a kutyapárti elnököt: ne induljanak el, ne veszélyeztessék az ellenzék győzelmet. Kovács jól tűrte a pressziót, és nem állt kötélnek.

Több aláírást gyűjtöttek, mint a többiek együttvéve

A Fudan Egyetem elleni konzultáció egyébként még inkább elmérgesítette a Kutyapárt és a többi ellenzéki erő viszonyát. Az MKKP ugyanis nagyon beleállt ebbe az akcióba, az ő standjuknál többen adták le a voksukat, mint a többi ellenzéki pártnál együttvéve. A DK gyakorlatilag nem állt be pultozni,

a Momentum ugyan aktívabb volt, de előfordult, hogy csak egy fotó és videó erejéig települt ki a Blaha Lujza térre,

majd pár perc után már csomagoltak is az aktivistáik – nyilatkozták az Azonnalinak az MKKP társelnökei. Ennek ellenére Karácsonyék a saját sikerüknek állították be az aláírásokat, alig téve említést a Kutyapártról. Kovács azonban nem haragszik emiatt, inkább a médiát kritizálta, hogy minderről nem számolt be rendesen.

