Baloldali károgás, avagy miért rajong Kéri László Magyar Péterért?

Megosztás itt:

A KlikkTV Mélyvíz című műsorában ezúttal a politológia vátesze, a nagy túlélő Kéri László volt a vendég. Kéri most éppen Magyar Péter-fan, előtte volt Márki-Zay-, Karácsony-, Vona- és Gyurcsány-rajongó is, ahogy ez egy magára valamit is adó baloldali megmondóemberhez illik. A politológus természetesen azért lett Magyar Péter-fanatikus, mert most éppen ő az, aki megpróbálja legyőzni Orbán Viktort, és neki, mint véresszájú gyűlölködőnek a legfontosabb Orbán eltávolítása. Teljesen mindegy számára, hogy ki, csak végre ne a Fidesz legyen kormányon.

A baloldali megmondóember az évek során méltán érdemelte ki azt, hogy a népszerű Jamie és a csodalámpa című angol rajzfilmsorozat egyik szereplőjéhez, Fonák Tamáshoz hasonlítsák az emberek. Ugyanis mindig pont az ellenkezője valósult meg annak, mint amit ő prognosztizált – ami Fonák Tamásnál egy kedves, vicces tulajdonság, de egy politológus esetében elég siralmas dolog. A kormány bukását vizionálni az ő esetében nem más, mint a saját személyes vágyait szakmai köntösbe öltöztetve kivetíteni. Kéri László jóslatai körülbelül olyan valószínűséggel válnak valóra, mint ahogy a Magyar Nemzet cikkének szerzője szokta eltalálni a lottószámokat.

Mindent összevetve, a balos károgók szerint 2010 óta folyamatosan a szakadék szélén tántorgunk, mert az a fránya Orbán-kormány mindent rosszul csinál. Érdemes megnézni Kéri László korábbi interjúit. Tizennégy éve Orbán bukását vizionálja. Döbbenetes, hogy ez az ember hogy tud a felszínen maradni. Ha egy mérnök rosszul tervez meg egy hidat és az összedől, akkor egész biztosan nem kérik fel újból hídtervezésre, de semmilyen más munkára sem. Ezzel szemben Kéri, aki csak és kizárólag tévedett az elmúlt évtizedben, még mindig bejárhat stúdiókba negédesen elemezni, saját műsort kap, kikérik a véleményét.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: képernyőfotó