Baloldali ellenkonzultációt indít az Amerikából támogatott mozgalom

Megosztás itt:

„Civil nemzeti konzultációt” hirdetett a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, tíz kérdésben kéri ki az emberek véleményét. A kérdőíveket egyelőre csak online lehet kitölteni, ennek költségét a rendelkezésre álló adatok szerint az országgyűlési választások kampányában csaknem kétmilliárd forintnyi amerikai támogatásban részesült Mindenki Magyarországa Mozgalom finanszírozza.

A Mandiner cikke szerint a konzultációt kitöltők adatai a legutóbbi választáson az esztergomi ellenzéki polgármesterjelölt, Perjés Gábor cégéhez is kerülhetnek, amely szerepel az adatvédelmi tájékoztatóban. Perjés már 2018-ban is be akart szállni a politikába, akkor a Momentum országgyűlési képviselőjelöltjeként kapott csaknem másfél százaléknyi szavazatot. Egy évre rá Esztergom polgármestere szeretett volna lenni, immáron összbaloldali támogatással 27 százalékos támogatottsággal futott be a második helyre a fideszes Hernádi Ádám mögött.

A baloldali politikus az idei országgyűlési kampányban immáron Márki-Zay Péter mellett tűnt fel, egy alkalommal a fideszes politikusokat tetvekhez és férgekhez hasonlította. Ismert, hogy Márki-Zay hasonló kijelentése hatalmas vihart kavart az orszá­ggyűlési választások előtti kampányban, amikor az illegális bevándorlás ellenzőit és a rezsicsökkentés támogatóit sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak nevezte.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, nyár végén maga Márki-Zay Péter robbantotta ki az elmúlt harminc év legnagyobb kampányfinanszírozási botrányát, amikor elkotyogta, hogy az amerikai Demokrata Párthoz közeli aktorok által gründolt Action for Democracy Alapítványtól 1,8 mil­liárd forintnyi támogatást kaptak. Az ügyben azóta pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt a rendőrség is nyomoz, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága pedig titkosszolgálati vizsgálatot is kezdeményezett. Márki-Zay Péter ennek ellenére azóta is büszkén beszél a támogatásról. Az ő verziója szerint ezt a pénzt amerikai magyarok dobták össze, az Action for Democracy csak az összegyűjtést és az utalást intézte.

– A Mindenki Magyarországa Mozgalom Magyarország ezeréves történelme legkorruptabb kormányának leváltására, a kultúra megváltoztatására kapta ezt a támogatást Amerikából

– nyilatkozta korábban a lapnak a hódmezővásárhelyi polgármester. A tiltott kampányfinanszírozásra vonatkozó vádakat pedig Márki-Zay rendre azzal üti el, hogy az általa alapított és vezetett mozgalom nem politikai párt, civil szervezetként pedig bárkitől bármennyi támogatást elfogadhat. A hódmezővásárhelyi polgármester ezt az utóbbi időben már a baloldali pártok politikusai ellen is elkezdte felhasználni. Ungár Péter LMP-társelnököt például a minap arra emlékeztette, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom 1,8 milliárdja nélkül ma nem ülhetne a parlamentben, hiszen pártja csak tízmillió forinttal szállt be a közös kampányba.

A baloldali konzultációknak egyébként nincs hagyománya a rendszerváltás utáni politikatörténetben. Míg a Fidesz már ellenzékben is petíciókkal és konzultációkkal tartotta a kapcsolatot a magyarokkal, addig a baloldal esetében ennek nyoma sem látszik. A Fidesz 2010-es győzelme óta már bevett politikai eszközzé vált a nemzeti konzultáció. Az idei, energiaszankciókról szóló kérdőív immáron a 11. nemzeti konzultáció az elmúlt 12 évben.

Fotó: Teknős Miklós