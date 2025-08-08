Balogh László: Nem okoz áremelkedést az ingatlanpiacon az Otthon Start program + videó

Nem okoz áremelkedést az ingatlanpiacon szeptemberben induló Otthon Start program - mondta híradónknak nyilatkozó ingatlanszakértő. Balogh László hangsúlyozta az Otthon Start program egy remek lehetőség azoknak a fiataloknak, akik első lakásukat vagy házukat szeretnék megvásárolni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Árvizek tekintetében Magyarország Európa egyik legveszélyeztetettebb országa, mert a területének 23 százaléka árvízveszélynek kitett, de a 4157 kilométeren meglévő "gátjainkkal Európa élvonalában vagyunk, megelőzzük" Hollandiát is - közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára pénteken a Vas vármegyei Szentpéterfán.