2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

„Az alapellátásban dolgozók nem részesülnek az emelésből"

Hír TV

2017. december 5., kedd 09:00, frissítve: kedd 09:46

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint ez azért van, mert ők nem az egészségügyi bértábla hatálya alá tartoznak.

Balogh Zoltán Newsroom című műsorunkban elmondta, van olyan szakdolgozó, aki nem kapja meg vagy kevesebbet kap, mint a 12 százalékos béremelés, amiről korábban a szakszervezetek megállapodtak a kormánnyal. Az érdekképviseletek előre hozott korrekciós bértáblát szeretnének kiharcolni.

Hír TVvissza a címlapra
béremelésegészségügyBalogh Zoltán

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Simicska: Azt mondtam, hogy akkor itt „closing”

2

Hír TV

Virágzik a nyugdíjbiznisz

3

Hír TV

„Orbán egy inkompetens, primitív ember”

4

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

5

Hír TV

Nárcisztikus, megalomán: Orbánt ekézik a tengerentúlról

6

Hír TV

DK: Orbán Ráhel rámutatott, apja pedig megveszi neki közpénzen