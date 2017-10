Balog Zoltán szemen köpte a cigányságot, amikor a hétvégi Lungo Drom kongresszuson megdicsérte Farkas Flóriánt - jelentette ki Newsroom című műsorunkban Hidvégi-B. Attila. A Romnet felelős szerkesztője hozzátette: az emberi erőforrások minisztere amnéziában szenved, mert Farkas Flórián nem 4 hanem 12 évig vezettet az Országos Roma Önkormányzatot. Ez idő alatt pedig számtalan korrupciós ügy kapcsolódott a politikushoz. Az újságíró szerint a tárcavezető által elrendelt vizsgálat állapított meg, hogy a Híd a munka világába program 1,6 milliárd forintjával nem tud elszámolni a Lungo Drom elnöke.

„A szombati Lungo Drom kongresszus jól megmutatta azt, hogy Farkas Flórán csak fizetett emberekkel tudja megőriztetni a hatalmát, hiszen a várt erődemonstráció alulmúlta magát, hiszen ötezer embert próbáltak meg bezsúfolni abba a szolnoki sportcsarnokba, ahol korábban az MSZP miniszterelnökének, Horn Gyulának is ugyan úgy tapsoltak, mint ahogy most tapsoltak Farkas Flórián utasítására. Balog Zoltánnak is. A cigányokat nem lehet becsapni, néhány embert meg lehet így vezetni, de akik most is elmentek a kongresszusra, sokan azt sem tudták, hogy hová mennek. Ők egy Bódi Guszti koncertre lettek invitálva és ígértek számukra napidíjat, teljes ellátást. Azt látjuk a közösségi médiában, hogy semmi nem valósult meg” – ismertette a Romnet felelős szerkesztője