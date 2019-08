Balog Zoltán: A Páneurópai Piknik az ébredő polgári öntudat próbája volt

Sopronban megkezdődtek a Páneurópai Piknikhez kapcsolódó megemlékezések. Hétfőn lesz 30 éve, hogy az osztrák határnál szögesdrótbontó pikniket tartottak, és ideiglenesen kinyitották a Magyarországot Ausztriától elválasztó kaput - több száz kelet-német állampolgár átjutott a határon. A Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke szerint az esemény az ébredő polgári öntudat és a felelősségvállalás próbája volt. Balog Zoltán számára a piknik tanulsága az, hogy a polgárok felelősségvállalása nélkül a demokrácia csak gyenge lehet. Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök az 1989-es Páneurópai Piknik harmincadik évfordulójára rendezett megemlékezésen holnap találkozik Sopronban. A pártlogó helyett a balliberális ellenzéket tömörítő civil szervezetek színeiben indulhatnak idén a Jobbik még regnáló polgármesterei - írja a Magyar Nemzet. Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke híradónknak elmondta: nem meglepő, hogy a Gyurcsány Ferenc csatlósává vált párt feladja a nemzeti jelképeket. Egy 2006-os tüntetőre kiszabott börtönbüntetés miatt tiltakozik a Mi Hazánk Mozgalom, és kegyelmet kérnek számára az államfőtől. Elindította kampányát a Mindenki Pécsért Egyesület, amely az ellenzéki pártok széleskörű együttműködését hirdeti, annak ellenére, hogy az LMP nem vesz részt az összefogásban. A szervezet névhasználatával kapcsolatban bírósághoz fordult a Fidesz-KDNP jelöltjét támogató Összefogás Pécsért Egyesület, a hasonlóság ugyanis megtévesztheti a választókat. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, törvényben foglalt ellátásokat az önkormányzatok alapvetően biztosítják, azonban jelentős részüknél annak megszervezése nem szabályszerű – mondta Pulay Gyula, a szervezet felügyeleti vezetője. Új fegyverkezési hullám kezdődik, a hadászati támadóeszközök fejlesztése mellett a légvédelmi rendszereket is modernizálni kell - mondta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő. 18 Afganisztánból származó illegális bevándorlót vettek őrizetbe a szlovákiai Párkány vasútállomásán, akik egy magyar tehervonat vagonjai alatt bújva jutottak be az országba - közölte a szlovák rendőrség. A spanyol kormány engedélyt ad az Open Arms nevű spanyol civil hajónak, hogy kikössön a partjainál. Győzelemként értékelte az olasz belügyminiszter, hogy Róma nem engedett a migrációs nyomásnak és kitartott menekültpolitikája mellett. Matteo Salvini örömtelinek nevezte, hogy Spanyolországban kiköthet az Open Arms civil szervezet hajója a bevándorlókkal. Az olasz parti őrség 57 migránsra bukkant Lampedusa közelében egy hajón - az embereket a hatóságok a szigetre szállították egy befogadóközpontba. Halálosan megfenyegették és szidalmazzák az olasz Ventimiglia városának polgármesterét, amiért elszállíttatott egy kutat, amelyet a bevándorlók tisztálkodásra, illetve ivásra használtak - a kutat azért vitték el, hogy felújítsák. Megfosztottak brit állampolgárságától egy hírhedt terroristát, aki Jihadi Jack néven harcolt az Iszlám Állam dzsihadistáinak oldalán a szervezet egykori szíriai fellegvárának számító Rakkában - értesült a The Mail on Sunday. A britek jó része inkább támogatja a megállapodás nélküli Brexitet, semmint Jeremy Corbynt, a Munkáspárt vezetőjének kormányfővé választását - derül ki a legfrissebb közvélemény-kutatásból. Egy lapértesülés szerint rendkívül súlyos fennakadásokra számít a brit kormány abban az esetben, ha október 31-én megállapodás nélkül szűnik meg a brit európai uniós tagság. Az Észak-Írországban élők többsége támogatná a brit európai uniós tagság megszűnéséről szóló vitában az ír-északír határellenőrzés elkerülését célzó tartalékmegoldásnak azt a változatát, amely az Ír-tengerre helyezné a vámhatárt az EU-val. Több százezren tüntettek békésen Hongkongban, azt demonstrálva, hogy a mozgalom továbbra is széles támogatást tud maga mögött a nemzetközi repülőtér működését megbénító ülőtüntetés után is. Az indiai hatóságok visszaállítottak több, Kasmír indiai részére vonatkozó korlátozást, miután a hétvégén összecsapások törtek ki a térségben. Az izraeli hadsereg lelőtt három gázai határsértőt - jelentette a Jediót Ahronót című lap. 63 halálos áldozata és több mint 180sebesültje van annak az öngyilkos merényletnek, amelyet Kabulban egy esküvőn követtek el - közölték afgán hatósági források. A kabuli merénylet elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett. A gibraltári brit terület kormányzata visszautasította az Egyesült Államok kérését, hogy tartsa vissza a területi vizei elhagyására készülő iráni tartályhajót. Mintegy négyezer embert kellett kitelepíteni a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián a tomboló erdőtűz miatt. Oroszországban 59 ezer hektáron 53 erdőtüzet számoltak fel az elmúlt nap leforgása alatt. Négy beteget megölt, további kilencet pedig megsebesített egy infúziós állvánnyal a romániai Buzau megyei neuropszichiátriai kórházának egyik páciense. Meggyilkolta családjának öt tagját, majd önmagával is végzett egy 16 éves fiú a Volga-menti Uljanovszk megye Patrikejevo falujában. Felszállást követően lezuhant és kigyulladt egy kisrepülőgép Tótvázsony közelében. A gép mindkét utasa sikeresen elhagyta a gépet - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A megbokrosodott lovak miatt a közönség közé hajtott egy szekér a szajoli fogathajtó versenyen - hatan megsérültek. A Belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ látja el a Sopronba érkező Angela Merkel német kancellárasszony és delegációjának biztosítását. Hétfőn 7 és 16 óra között Sopron Várkerületben, valamint a városba vezető, illetve onnan kivezető útvonalakon időszakos terelésre, forgalomkorlátozásra, illetve lezárásra kerül sor. A mentők nagy erőkkel biztosítják az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó fővárosi rendezvényeket – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. Takács István a kötöttfogásúak 82 kilogrammos súlycsoportjában aranyérmet szerzett a Tallinnban rendezett junior birkózó-világbajnokságon. Hamburgi férfi kosárlabda felkészülési torna: Csehország - Magyarország 103:83 Érdi Mária a második versenynap után is vezeti a női Laser Radial hajóosztály olimpiai tesztversenyét Enosimában, a jövő évi tokiói ötkarikás játékok sportági viadalainak színhelyén. Dobrovitz József és fia, Ifj. Dobrovitz József a negyedik helyen végzett a németországi Donaueschingenben rendezett négyesfogathajtó Európa-bajnokság csapatversenyében. A kilencedik helyen végzett a magyar váltó a triatlonosok olimpiai tesztversenyén Tokióban. Babos Tímea az elődöntőben kikapott a Vancouverben zajló keménypályás női tenisztornán. A síugró Vörös Virág első magyarként pontot szerzett a nyári Grand Prix-sorozatban, miután a 23. helyen végzett a csehországi Frenstatban. Nikolics Nemanja két góljával a Chicago Fire 2:0-ra legyőzte a Philadelphia Union együttesét az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban.