2019. február 5.,
kedd, Ágota, Ingrid napja

Ballai Attila lett a Magyar Nemzet főszerkesztője

Hír TV

2019. február 5., kedd 20:27, frissítve: kedd 20:56

Ballai Attila lesz az újra induló Magyar Nemzet főszerkesztője. Ballai eddig a Mediaworks Hungary Zrt. sportüzletág igazgatójaként dolgozott. Munkatársa volt többek között az Esti Hírlapnak, a Népszavának és a Magyar Időknek is. A Magyar Nemzet, amelyet Simicska Lajos a választások után egy nappal zárt be, a G-nap évfordulóján, vagyis holnap indul újra. Gajdics Ottó a Magyar Idők eddigi főszerkesztője a Szabad Föld főszerkesztője lett.

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