Baljós árnyak gyülekeznek a fővárosi közösségi költésvetés fölött

Szavazni minden Budapesten élő vagy dolgozó, tanuló, 14. életévét betöltött ember tud, a szavazásnak nem feltétele a bejelentett budapesti lakcím. A voksokat október 7-ig, az otlet.budapest.hu oldalon, személyesen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kijelölt tagkönyvtáraiban, nyitvatartási időben a Főpolgármesteri Hivatal általános ügyfélszolgálatán, valamint a szavazás utolsó három hétvégéjén kitelepüléseken lehet leadni.

A szavazáson a tavaly év végén benyújtott ötletekre lehet szavazni. A csaknem hétszáz beérkezett ötletből egy szakmai előszűrést követően született az a 175 ötletből álló lista, amelyből választhatnak a fővárosiak. A közösségi költségvetésben egymilliárd forintos keretből valósítja meg az önkormányzat a lakosok által beadott ötletek közül a legnépszerűbbeket, idén már negyedik alkalommal. Az elmúlt években 17 ötletet valósított meg a főváros.

A főváros által szervezett közösségi költségvetések az elmúlt években korántsem voltak botránymentesnek mondhatók.

Számtalan alkalommal merültek fel problémák vagy kellemetlen esetek a balliberális városvezetés mintaprojektjeként szolgáló közösségi költségvetéssel kapcsolatban. Kiderült, hogy a lakosság kívánságai helyett Karácsony Gergely személyes ambícióit hivatott megvalósítani a projekt.

A gyerekeket is megpróbálja bevonni a döntésekbe a Karácsony Gergely vezette főváros. A közösségi költségvetés szabályzata szerint legalábbis már 14 éven felüli tinédzserek is adhatnak be ötletet és szavazhatnak, ami összhangban áll a fővárosi önkormányzat azon célkitűzésével, hogy fontosnak tartja a „felnövekedő új generációk közügyekbe való bevonásának előmozdítását”.

Mindezt annak ellenére teszik, hogy a fővárosi lakógyűlés kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a kiskorúak részvételével kapcsolatban megállapította, hogy a főváros nem járt el helyesen, amikor a 18 éven aluliak számára is elérhetővé tette a szavazást.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet