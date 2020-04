Balettos Home Office

1512-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 13 beteg, ezzel 122-re emelkedett az elhunytak száma és ugyanennyien már gyógyultan távoztak a kórházból. A fővárosi Pesti úti idősek otthonában 204 igazolt fertőzöttet tartanak számon, közülük tízen korábban, illetve az elmúlt napokban elhunytak - közölte az országos tisztifőorvos. Budapest főpolgármestere hetek óta hibát hibára halmoz, ami a járványügyi intézkedéseket illeti – mondta Deák Dániel, a XXI. század Intézet vezető elemzője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A politológus emlékeztetett: Karácsony Gergely hetekig nem volt hajlandó ingyenessé tenni a fővárosban a parkolást, majd a BKV járatainak ritkításával kockára tette sok budapesti egészségét. Deák Dániel közölte: felmerült a gyanú, hogy a Pesti úti idősotthon fenntartója, a fővárosi önkormányzat hanyagul járt el, de a főpolgármester csak hárítja magáról a felelősséget. A veszélyhelyzet idején is nettó 29 millió forintot fizet a DK-s erzsébetvárosi polgármestere Czeglédy Csabának. Niedermüller Péter szerint a szerződés meghosszabbítása jogilag indokolt volt. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője közleményében azt írta: Niedermüller a kerület lakosai helyett a Demokratikus Koalíció ügyvédjét támogatja, aki jelenleg is egy többmilliárdos költségvetési csalás gyanúsítottja. Folyamatos az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök behozatala, a Kína és Magyarország közötti légihíd megállás nélkül üzemelt húsvét idején is - mondta Szijjártó Péter az Országgyűlésben. Szijjártó Péter közölte, az elmúlt egy hét alatt 26 repülőgép, azokon összesen 13 millió 207 ezer maszk, 6 millió 203 ezer védőruha, továbbá 155 ezer teszt és 101 lélegeztetőgép érkezett. Üzbegisztán 500 ezer maszkot küld Magyarországnak, az ezeket szállító repülőgép ma este érkezik meg - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Mintegy 75 ezer embert segítünk abban, hogy megkaphassa a diplomáját, így több lehetőség nyílik számukra a munkaerőpiacon - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A felsőoktatási hallgatók mellett a 18-55 éves, felnőttképzésben részt vevők is igényelhetik a májustól elérhető, szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Pluszt - közölte Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. Az egészség védelme az elsődleges szempont az érettségi lebonyolításában, ezért a vizsga módját és időpontját a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzsnek kell meghatároznia - mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A Magyar Rektori Konferencia támogatja a koronavírus-járvány során létrejött kormányzati oktatásért felelős akciócsoport javaslatát az idei érettségi vizsgák lebonyolítására, mely szerint idén csak az írásbeli érettségi vizsgákat tartanák meg. Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. Százezrek folytatják hiteleik törlesztését a moratórium ellenére a Bank360.hu összesítése szerint. Ezer munkavállalóját, a dolgozók 19 százalékát kénytelen elbocsátani a Wizz Air a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben, és az eddiginél is több embert küld kényszerszabadságra. Újraindította termelését az Audi Hungaria. A győri gyár a német konszernnel egyeztetve átfogó intézkedési csomagot hozott létre, hogy elkerüljék a járvány terjedését. Lehetőséget kellene biztosítani a határ mentén élőknek az ingázására a magyar-ukrán határon, Záhonynál - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. A koronavírus-járvány világossá tette, hogy a nemzetállamok erősek, és bajban csak rájuk lehet számítani - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője. Levélben mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke a budapesti Mazsihisz Szeretetkórház támogatásáért és a felújításához nyújtott kormányzati segítségért. Ronald S. Lauder köszönetét fejezte ki azért is, hogy a kormány - többek között a magyar zsidó közösséggel összefogva - bátor küzdelmet folytat a koronavírus-járvány ellen. Málta felszólította az Európai Uniót, hogy indítson azonnali humanitárius missziót Líbiába a migráció feltartóztatására a koronavírus-járvány idején. A NATO védelmi miniszterei a járvány elleni fellépésről tárgyalnak szerdán - közölte Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma megközelítette a 2 milliót, miközben világszerte 119 686-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 453 145-en gyógyultak meg a betegségből. Ukrajnában 270 új esettel 3372-re nőtt a fertőzöttek száma, a betegségben elhunytak száma 98-ra emelkedett. Újabb harminc napra meghosszabbították Romániában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében március közepén bevezetett rendkívüli állapotot. Csehországban 6059-re nőtt a fertőzöttek száma, a járványnak 147 halálos áldozata van. Lengyel állami cégek Kínától többek között 7 millió szájmaszkot és több százezer védőruhát szereztek be, amelyeket a világ legnagyobb teherszállító repülőgépe vitt Varsóba. Nem sikerült még elnyomni a koronavírus-járványt Németországban, de a vírus terjedésének lassítására tett intézkedések sikeresek - mondta a német Robert Koch országos járványügyi intézet vezetője. Olaszországban egy nap alatt 1363 új fertőzöttet diagnosztizáltak, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a 20 ezret. A könyvesboltok,bébiholmit áruló üzletek és az erdészetek megnyitását rendelte el a római kormány a korlátozások első, jelzésértékű enyhítéseként, de a tulajdonosok és a tartományok egy része nemet mondott, túl korainak tartva a óvintézkedések enyhítését. Franciaországban az elmúlt 24 órában 574-gyel 14 967-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma, 335-en kórházban, 239-en idősotthonokban vesztették életüket. Emmanuel Macron köztársasági elnök május 11-ig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat Franciaországban. Spanyolországban az ARS-CoV-2 vírust eddig több mint 172 ezer ember szervezetében mutatták ki, a járványnak 18 ezer halálos áldozata van. Belgiumban meghaladta a négyezret a koronavírus-járvánnyal összefüggésben elhunytak száma. Moszkvában a következő két-három héten kevésnek bizonyulhat a Covid-19-betegek kezelésére alkalmas kórházi ágyak száma, ezért tíz nap alatt újabb 24 egészségügyi intézményt készítenek fel koronavírus-fertőzöttek fogadására. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 61 ezret, a járvány következtében csaknem 1300-an vesztették életüket. Az Egyesült Államokban 580 ezer a diagnosztizált fertőzöttek és több mint 23 ezer az elhunytak száma. AZ Egyesült Államok nyugati partvidékének tagállamai közös tervet készítenek a gazdaságélénkítésre. A fertőző betegségeket tartják jelenleg a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak az amerikaiak a Pew közvélemény-kutató intézet felmérése szerint. A járvány terjedésének lassítását célzó intézkedések sikeresek - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A vesztegzár feloldása óta Vuhanból Pekingbe utazók között eddig egyetlen koronavírus-fertőzött sem volt - közölte a kínai főváros egészségügyi bizottsága. Kanyaró világjárvány törhet ki, mivel 120 millió gyermek nem kaphatja meg a védőoltást - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Gyermekalapja. A kanyaró elleni oltókampányt 24 országban elhalasztották. Több mint harminc halálos áldozatot követeltek a tornádók az Egyesült Államok déli és délkeleti államaiban. Tíz napja küzdenek a tűzoltók a folyton újra kiújuló erdőtüzekkel a csernobili tiltott övezetben, ahol a lángok már megközelítették az 1986-ban nukleáris baleset sújtotta atomerőmű melletti Pripjaty városát. Több mint 4600 rendőri intézkedés volt a kijárási korlátozások megszegése miatt a húsvéti hétvégén - közölte Lakatos Tibor, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Felújítása miatt megváltozott a menetrend a Budapest-Hatvan-vasútvonalon. Mávinform: szerdától pótlóbusz közlekedik a Dombóvár-Gyékényes vasútvonalon Dombóvár és Kaposvár között, valamint a Kaposvár-Siófok vonalon Kaposvár és Mernye között. Éjszakánként mossák a Váralagutat, a Lánchidat és a Szabadság hidat, a munkálatokat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. teljes lezárás mellett végzi. A B terv szerint a szezonban eddig elért eredmények alapján kerülnének ki a férfi és a női kézilabda Bajnokok Ligája elhalasztott négyes döntőinek résztvevői, amelyek közé így bekerülne a Telekom Veszprém és a Győri Audi ETO. Muszbek Mihály sportközgazdász szerint a világ labdarúgásában az elkövetkezendő öt év távlatában 20-50 százalékos, a hazai futballban azonban ennél kisebb fizetéscsökkenés várható a koronavírus-járvány okozta leállás miatt. A június 28-ra tervezett Forma-1-es Francia Nagydíjat is valószínűleg el kell halasztani, miután Emmanuel Macron államfő módosította a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás időpontját.