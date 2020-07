Balesetben elhunyt Koncz Ferenc

Újabb korlátozásokra kell számítani Magyarországon, de még nem tudjuk, hogy pontosan mikor - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az első csatát megnyertük hazánkban, de Horvátországban, Romániában és Szerbiában is sokkal több lett a fertőzés, ami a behurcolás miatt jelent nagy veszélyt. Mindössze 3 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4223-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 593-ra emelkedett az elhunytak száma, 2941-en pedig már meggyógyultak. A kormány nemcsak megtartotta, hanem bővítette is a családtámogatásokat a koronavírus-járvány alatt - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Családszervezetek VIII. konferenciáján. Dömötör Csaba kiemelte, hogy jövő júliustól emelkedik a csecsemőgondozási díj összege, nő a gyermekétkeztetésre szánt támogatás, és a 2020/21-es tanévtől minden diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez. A baloldali kamuvideó álmentősének, Németh Athinának a testvére az a Németh Károly, aki a Hírklikk-nek állította, hogy az általa forgalmazott koronavírus-tesztet a kormány is méltatta. A rokoni kapcsolatot N. Athina lánya erősítette meg az M1-nek. A Kaleta-ügy egy országot sokkolt, ezért a kormány kész támogatni a gyermekvédelemről szóló törvény szigorítását - mondta a Hít Tv Magyarország élőben című műsorában a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra közölte: mindenki abban érdekelt, hogy a gyermekek testi, lelki épsége megmaradjon, ezért elképzelhető, hogy a büntetési tétel felső határát megemelik. Meg kell hozni azokat a gyermekvédelmi törvényeket, amelyek a pedofíliára, a gyermekek kizsákmányolására, a kábítószerre, az internet veszélyeire megnyugtató választ tudnak adni a szülőknek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. Ismert pedofil van a szocialisták társaságában is - írja a Magyar Nemzet. A volt kispesti SZDSZ-es polgármestert, Lévay Leventét még 2005-ben ítélték egy év felfüggesztett szabadságvesztésre gyermekpornográf képek terjesztése és birtoklása miatt. A volt polgármestert azonban a közössége nem közösítette ki, mostanában Gajda Péter jelenlegi kerületvezető társaságában látható. Minden humán terület kap többletforrásokat az idei évhez képest a 2021-es költségvetésben - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Hét budapesti és 29 vidéki kőszínház megkapta a közös működtetésű teátrumok hosszútávú működéséhez szükséges állami támogatást - közölte az Emmi Sajtó-és Kommunikációs Főosztálya. A jegybank azt javasolja, hogy maradjon meg a 15 ezer forintos értékhatár a bankkártyás érintős fizetéseknél - jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója az M1-en. Igazságosnak, rugalmasnak kell lennie a koronavírus-járvány utáni gazdasági újraindítást célzó EU-s hitelcsomagnak, amelybe nem szabad belekeverni a politikát - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az EU-ban különösen a baloldal, a „nagyszájú liberálisok” azzal szokták fenyegetni a nekik nem tetszőket, hogy pénzügyi szankciókat fűznek a magatartáshoz - mondta a kormányfő, aki ezt civilizálatlan viselkedésnek, zsákutcának nevezte. Az Európai Unió határozottan ellenzi az Egyesült Államok szövetségi legfelsőbb bírósága azon határozatát, amely 17 év elteltével ismét lehetővé teszi a szövetségi bíróságok ítéletei alapján kiszabott halálbüntetések végrehajtását. A világon 12 238 034 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 554 360, a gyógyultaké pedig 6 716 683 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az elmúlt nap alatt 819-cel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Ukrajnában, a megbetegedések dinamikája csekély mértékben nő - közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter. Megszűnt a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 85 beteg halálát regisztrálták, eddig 44 602 olyan beteg halt meg, akinek a szervezetében kimutatták az új koronavírus jelenlétét. Immunitást alakított ki a kísérletben részt vevő önkéntesekben az első klinikailag tesztelt orosz Covid-19-vakcina - közölte az orosz védelmi minisztérium, miközben a járvány halálos áldozatainak száma az országban meghaladta a 11 ezret. Az Egyesült Államokban ismét rekordot döntött az új fertőzések száma. Egy nap alatt több mint 64 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel 3 110 000-re emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma. Bolívia ideiglenes elnöke, Jeanine Ánez bejelentette, hogy pozitív lett a koronavírustesztje, de jól van. Ismét bezárnak az iskolák és óvodák Hongkongban, miután a városban az elmúlt napokban újabb, belföldi fertőzésből eredő koronavírusos eseteket azonosítottak - adta hírül a South China Morning Post. Donald Trump elnöki rendeletet írt alá a spanyolajkú amerikaiak gazdasági és oktatási lehetőségeinek javításáról. Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje ötmillió új munkahelyet teremtő gazdaságélénkítő tervet ígért egy pennsylvaniai látogatásán. New Yorkban Bill de Blasio, a város demokrata párti polgármestere is segített Fekete Életek Számítanak feliratot mázolni az Ötödik sugárúton az úttesten Donald Trump amerikai elnök tulajdonában álló ház előtt. Négy katonai tűzoltó repülőgépet vetettek be erdőtüzek ellen Horvátországban, több településnél, Split-Dalmácia megyében - közölte a védelmi minisztérium. Tovább tombol az ítéletidő Japánban, ahol a helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 66-ra emelkedett az áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma. Eljárás indult egy szerb férfi ellen, aki 21 kilogramm heroint próbált Magyarországra csempészni, az ügyészség indítványozta a letartóztatását - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Több tucat bevándorlónak nyújtottak segítséget a magyar határ illegális átlépésében, ezért egy marokkói embercsempészt hét, afgán és a tunéziai társát hat-hat év börtönre ítélték jogerősen. A Gazdasági Versenyhivatal 892 millió forint bírságot szabott ki az Alza.hu webáruház üzemeltetőjére és cseh anyavállalatára Black Friday akciók tisztességtelen reklámozása miatt - közölte a GVH. A fél országra kiterjed az a razzia, amelyben az adóhivatal emberei a fagylaltozókat, a kávézókat, a cukrászdákat ellenőrzik; a revizorok egyes adózási és munkaerőpiaci szabályok megtartására koncentrálnak – írta a Magyar Nemzet. Tragikus balesetben életét vesztette Koncz Ferenc, a Fidesz országgyűlési képviselője. A 60 éves politikus korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke és Szerencs polgármestere is volt. Az oroszországi Nyizsnyij Novgorod rendezheti meg az öttusázók 2021-es Európa-bajnokságát. A japán kormány fontolóra veszi annak lehetőségét, hogy a jövőre halasztott tokiói olimpiára és paralimpiára utazó sportolók esetében enyhítsen az országba lépés feltételein.