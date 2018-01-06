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Baleset történt Óbudán

Hír TV

2018. január 6., szombat 17:09

Kora délután két személyautó ütközött a Szentendrei úton. Információink szerint az egyik kocsi lelassított, hogy elengedje a megállóban várakozó BKV-buszt, a vétkes sofőr azonban valószínűleg ezt nem észlelte, és belehajtott az előtte haladó kocsiba. Úgy tudjuk, a karambolban személyi sérülés nem történt.

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