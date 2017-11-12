2017. november 12.,
vasárnap, Jónás, Renátó napja

10°

Baleset történt az M5-ös autópályán

Hír TV

2017. november 12., vasárnap 22:00

A mentés idejére a Szeged felé tartó sávot lezárták.

Öten sérültek meg két balesetben az M5-ös autópályán, Lajosmizsénél. Először egy német rendszámú autó csapódott szalagkorlátnak, majd a belső sávban állt meg. Nem sokkal később ugyanott négy autó ütközött össze.

Hír TVvissza a címlapra
karambolM5-ös autópálya

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Már most gondok vannak a nyugdíj-kompenzációval

2

Hír TV

Bangóné kiakadt: „Kerényit és Martont már vezetőszáron kéne elvezetni!”

3

Hír TV

Pereskedés

4

Hír TV

Lázárt a kormányfő vejével fotózták le egy belvárosi étteremben

5

Hír TV

Lerántja a leplet a Fidesz jelöltjéről az Együtt

6

Hír TV

Túlfeszültség vágta haza a háztartási gépeket – kártérítés nincs