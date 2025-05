Balatoni Katalin: százhetvenegy iskola kap ökoiskola címet

Megosztás itt:

A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős politikus kiemelte, a címre pályázatot nyújtottak be az iskolák és most 105 "örökös ökoiskola" címet is átadnak azoknak, akik harmadszor pályáztak eredményesen. Így a 2025-26-os tanévtől már 1645 ökoiskola lesz az országban - tette hozzá.

Balatoni Katalin elmondta, egyes felmérések szerint egy 13 éves fiatal fogyasztási szokásait tekintve szinte teljes értékű felnőtt fogyasztónak számít, ezért is fontos, hogy már az óvodától az iskolán át a nevelési program részét képezze a környezettudatosság.

Közölte, a fogyasztói társadalomban a lehető legkorábban kell megismertetni a gyermekeket a természettel való kapcsolódás örömével.

Balatoni Katalin a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, évről évre egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy az oktatásban ezek a témák megjelenjenek.

Egy Zöldföld nevű tankönyvsorozatot dolgoztak ki több évfolyam részére, a tanév rendjében is helyet kapott a fenntarthatósági témahét, valamint az egész tanévben tudnak olyan anyagokat biztosítani a pedagógusoknak, amelyekkel változatossá, színessé tudják tenni ezt a területet a gyerekek számára - ismertette a miniszterelnöki biztos.

