Belföld

Balatoni Katalin: az új tanévben a határon túli pedagógusok is igényelhetnek pedagógus igazolványt

2025. augusztus 30., szombat 16:28 | HírTV
Balatoni Katalin

A kormány nyáron meghozott döntése értelmében mostantól a külhoni magyar pedagógusok is igényelhetnek pedagógus igazolványt, és a külföldről hazatérő diákok után az iskolák kiegészítő támogatást igényelhetnek - jelentette be Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos szombaton a Szentendrei Református Gimnáziumban megtartott Kárpát-medencei Református Tanévnyitó ünnepségen.

Balatoni Katalin kifejtette: a most meghozott rendelkezések is az összetartozás élményét erősítik.

Az iskoláknak biztosított kiegészítő támogatás azokat célozza, akik legalább két évet töltöttek el külföldön nem magyar tanítási nyelvű óvodában, iskolában. Számukra személyre szabottan heti öt óra foglalkozás biztosított különféle tantárgyakból, ezzel segítve beilleszkedésüket a magyar köznevelési rendszerbe

- mondta el a miniszterelnöki biztos.

Kiemelte, hogy a mai, gyorsan változó világban fontos, hogy szülőként és pedagógusként biztonságot adjunk a gyermekeknek, továbbá, hogy az oktatás is időben reagáljon a változásokra.

Kapaszkodókra, erős talapzatokra van szükség, de jó helyzetben vagyunk, mert erős nemzetünk, erős hitünk és erős kultúránk van - fogalmazott. Hozzátette: ajándékként kell tekinteni arra, hogy 2010 óta megerősödött az összetartozás a magyarországi és a határon túli közösségek között, de ezt nem tekinthetjük magától értetődőnek.

Balatoni Katalin hangsúlyozta: erősíteni kell a családbarát oktatási környezetet, és egyszerre kell fókuszálni a szeretet és az ismeretek átadására.

Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében kiemelte: a református óvodákban és iskolákban dolgozó pedagógusoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy hivatásuk gyakorlása egyben tanúságtételt is jelent, a velük kapcsolatba kerülők ugyanis sokszor kizárólag rajtuk keresztül alkotnak képet Istenről.

A kormány tisztában van azzal, hogy ez a misszió nem állami feladat, de a segítése igen, mert ez össztársadalmi érdek és küldetés is egyben - mondta Fülöp Zoltán. Ezért támogatják, hogy az egyházak minél nagyobb súllyal vegyenek részt a köznevelési feladatok ellátásában - tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy

az egyházi részvétel már 18 százalékos súlyt képvisel a köznevelési rendszerben; a magyarországi református intézményekben tanuló 67 ezer diák szülőkkel, felekezeti tagokkal együtt már milliós létszámot ad, a határon túli közösséget is beleértve pedig többmillióst.

A határon túli iskolák és óvodák alapításának és működtetésének támogatása azért fontos, mert ezek az intézmények nemcsak a krisztusi, hanem a magyar identitás bástyái - húzta alá a helyettes államtitkár.

Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke arról szólt, hogy bár a demográfiai adatok csökkenést mutatnak, a református közoktatásban tanulók száma emelkedik. Az új tanévben kilenc új intézmény indul el a református egyház fenntartásában, így összesen 220 intézményben, 2000 tanár részvételével 67 ezer diák kezdheti meg tanulmányait szeptembertől.

Katona Viktória lelkipásztor, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy a nemrég zárult adománygyűjtést követően 1686 diákot támogattak iskolatáskával és tanszercsomaggal az egész Kárpát-medencében. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.

