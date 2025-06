Balatoni Katalin: az oktatás stratégiai ágazat

Megosztás itt:

Balatoni Katalin a Győri Tankerületi Központ pedagógusnapi rendezvényén köszöntőjében közölte: a nemzet versenyképessége, tartása, emberi minősége azon múlik, hogyan tanítanak a pedagógusok, és hogyan bánnak azokkal, akik tanítanak.

Pedagógusnak lenni hivatás, ami hosszú távon határozza meg a társadalom erejét - mondta, kiemelt feladatnak nevezve, hogy ez a hivatás ne csak morális értelemben legyen megbecsült, hanem anyagi és társadalmi értelemben is.

A miniszterelnöki biztos kiemelte: a kormány ezért indította el azt a történelmi mértékű béremelést, amelynek célja, hogy anyagi értelemben is méltó helyre kerüljön a pedagógusok munkája.

A tanári életpálya megerősítése nemcsak az oktatás minőségét javítja, hanem azt is biztosítja, hogy a fiatalok ismét meggyőződéssel válasszák ezt az utat, mert ez olyan hivatás kell, hogy legyen, amelyhez a társadalom minden tagja tisztelettel viszonyul - mondta.

Pedagógusnak lenni nemcsak szakmai kihívás, hanem emberi próbatétel is. Ez a hivatás az egyik legjelentősebb a nemzet életében - emelte ki Balatoni Katalin.

Kitért arra is, a gyorsan változó világban az oktatás feladata, hogy ne csak kövesse a változást, hanem vezesse is, így a pedagógusok már nemcsak ismeretátadók, hanem digitális mentorok, lelki támaszok, kreatív alkotók is.

A miniszterelnöki biztos szerint az oktatás kihívásai új megoldásokat kívánnak, és az innováció nem csupán technológiai kérdés, hanem szemlélet. A jövő iskolája a nyitottság, a kreativitás és az együttműködés terepe.

A pedagógusok nemcsak tanítók, hanem olyan emberek, akik képesek hidat építeni gyermek és szülő, család és intézmény, múlt és jövő között - hangoztatta, hozzátéve, hogy a családbarát iskola pedig nem egy különleges program, hanem olyan hozzáállás, amelyben a pedagógus, a szülő és a diák partnerként tekint egymásra, ahol az együttműködés napi gyakorlat.

Beszédében Balatoni Katalin a kormány nevében megköszönte a pedagógusok elkötelezettségét.

Az ünnepségen kiemelkedő munkájáért a Belügyminisztérium miniszteri elismerő oklevelét vette át Sulyokné Kelemen Judit, a Győri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatója, Szöllősi Zoltánné, a Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános iskola igazgatója, valamint Kiss Béla, a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola igazgatója.

Balatoni Katalin kiemelte, hogy a pedagógus nem egyszerűen tudást átadó, hanem jellemformáló, közösségépítő és példamutató személyiség. Az idei díjazottak pedig méltó képviselői ennek az eszmének, munkájuk nyomán erősebbé válik nemcsak egy iskola, egy város, hanem az egész nemzet.

Forrás: MTI

Fotó: MTI