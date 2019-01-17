2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Bakondi: Migrációt segítő jogalkotási folyamat zajlik

Hír TV

2019. január 17., csütörtök 20:05, frissítve: csütörtök 20:25

A magyarok többsége továbbra is ellenzi a tömeges, ellenőrizetlen bevándorlást Európába – derül ki a Századvég friss kutatásából. Bakondi György szerint a migrációs nyomás csökkent, de a válságnak még nincs vége. A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója szerint a migrációt segítő jogalkotás folyik az Európai Parlamentben, erre jó példa, hogy megszavazták, hogy 1,8 milliárd euróval támogatják a demokratikus értékeket védő civilszervezetek működését.

A brüsszeli vezetés igyekszik visszapótolni Soros Györgynek az elkötött pénzt – mondta Bakondi György a Hír TV Magyarország élőben című műsorában azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament 1,8 milliárd euróval támogatná a demokratikus értékeket védő civilszervezetek működését a 2021-2027-es uniós költségvetési keretben. A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója szerint ez az intézkedés is jól mutatja, hogy migrációt segítő jogalkotási folyamatok zajlanak.

Éppen ezért szerinte a EP-választások fő témája is a migráció lesz. „Az emberek most nemcsak nemzeti, hanem európai szinten is véleményt mondhatnak a bevándorlásról” – mondta.

Bakondi György úgy véli: „a brüsszeli politikusok szerint a migrációs válság már sokszor véget ért, de mindig bebizonyosodott, hogy ez nem így van”.

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