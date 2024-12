Bakondi György: Magyarország mindent megtesz határainak védelme érdekében

Megosztás itt:

Bakondi György közölte: a migráció 2024-ben is jelentős volt a három nagy európai útvonalon, az olaszon, a spanyolon és a balkánin. A magyar határvédelem idén 16 ezer határsértőt fogott el, és 131 embercsempész ellen indított eljárást. Magyarország mindent megtesz határainak védelme érdekében, hogy megelőzze azokat a negatív jelenségeket, amelyek Nyugat-Európában megfigyelhetők.

Az EU azonban súlyos bírsággal próbálja rákényszeríteni Magyarországot migrációs politikájának megváltoztatására, illegális migránsok befogadására - mondta Bakondi György. Hozzátette: Németország eközben szilveszterkor is kiemelt készültségben van, de nem lehet minden migráns mellé egy rendőrt állítani. A lakosság elégedetlen az elhibázott migrációs politikával, félelemben él, a német kormány megbukott, tavasszal előrehozott választások lesznek.

Az Egyesült Államokban azonban már vannak határozott tervek akár 10-15 millió illegális migráns kitoloncolására, ez pedig az európai migrációs politikát is befolyásolhatja - értékelt a főtanácsadó. Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt arról is, hogy már vannak sikeres próbálkozások Európában: Olaszország Albániában helyezi el a tengerből kimentett embereket, Anglia pedig év elején úgy döntött, hogy Afrikába szállítja az illegális migránsokat, s ennek hatására jelentősen csökkent is a számuk.

Az európai emberek érdeke az, hogy a külső határoktól minél messzebb feltartóztassák a migránsokat, ott vizsgálják meg kérelmeiket, és csak azt engedjék tovább, aki már ott menekült státuszt kapott - magyarázta Bakondi György.

Forrás: MTI

Fotó: MTI