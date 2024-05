Bakondi György: Folyamatosan növekszik az Európába érkező migránsok száma

Mindaddig, amíg ez a rendőri akció fenntartható Szerbiában - és ebben a magyar rendőrök részvétele is jelentős - addig várhatóan ez a helyzet fennmarad. Magyarország rendőri kontingensek kiküldésével is arra törekszik, hogy minél messzebb, már az észak-macedón-szerb határon közreműködjön a migránsok feltartóztatásban - tette hozzá.

