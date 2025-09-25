Keresés

Bakondi György: Az illegális migráció miatt súlyos közbiztonsági válsághelyzet alakult ki Európában

2025. szeptember 25., csütörtök 09:13 | MTI
Európa illegális migráció migráció Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó

Nyugat-Európában is "betelt a pohár" - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az illegális migráció kapcsán az M1 aktuális csatornán csütörtök reggel.

  • Bakondi György: Az illegális migráció miatt súlyos közbiztonsági válsághelyzet alakult ki Európában

Bakondi György utalt azokra a százezres tüntetésekre, amelyek nemcsak Nyugat Európában, hanem más kontinenseken is zajlanak. Azt mondta, Európa-szerte is azt lehet látni, hogy az a pozitív hozzáállás, amit az emberek 2015-ben Nyugat-Európa szerte úgy gondoltak - éppen a német kancellár álláspontját követve -, hogy nekünk segítenünk kell, mert jönnek a szegény szír menekültek a háború elől, megváltozott.

Bár már akkor is voltak furcsaságok - mindenki azt mondta, hogy szír, és kiderült, hogy arabul sem tud -, Nyugat Európa akkor nagy lelkesedéssel segített, a média által is befolyásolva próbálta kialakítani a migrációval kapcsolatos álláspontját, aztán szembesülnie kellett azokkal a jelenségekkel, folyamatokkal, amelyek mára már egészen más légkört eredményeztek - magyarázta a főtanácsadó.

Bakondi György kiemelte: az illegális migráció miatt súlyos közbiztonsági válsághelyzet alakult ki nagyon sok országban - nőkkel szembeni erőszak, no go zónák kiépülése -, de például Belgiumban vagy Hollandiában már vannak olyan iskolai osztályok, ahol egy harmincfős osztályban már csak néhány diák van, aki nem migrációs hátterű.

Egy közelmúltban nyilvánosságra hozott adatot ismertetve jelezte Bakondi György, hogy hétmillió olyan ember van illegális migrációs háttérrel Európában, akik nem dolgoznak. Vagyis nem valósult meg az a terv, hogy "egy integrált, új munkaerő jelenik meg a munkaerőpiacon". "Ellenben mindazok a negatívumok, amelyekről mi már 2015-ben is beszéltünk, azok most már markánsan tapasztalt formájában jelennek meg Európa-szerte, és egyre gyakrabban fogalmazódik meg, hogy a magyaroknak igazuk volt, és ma is igazuk van".

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója meggyőződésének adott hangot, hogy azok a folyamatok, amelyek 2015-ban indultak el, eljutottak oda, hogy az emberek körében nagyfokúvá vált az elégedetlenség. Szerinte ez a politikai döntésekben, a patrióta szemléletű, a patrióta pártcsaládhoz tartozó politikai erők előretörésében is megnyilvánul, amit persze a liberális baloldali erők minden eszközzel próbálnak megakadályozni.

Rámutatott, hogy már az Európai Unió vezetői is a külső határok védelméről, határkerítésekről beszélnek, de a magyarok ehhez nemhogy segítséget nem kaptak, "hanem súlyos pénzbírságot kell fizetnünk azért, mert védelmezzük az Európai Unió külső határát".

Bakondi György kitért arra is, hogy azok a politikai nézetek, amelyeket például a háború, a migráció és a gender ügyében a magyar kormány konzekvensen vall, azok az amerikai elnök szájából is elhangoznak, ezzel erősíti és támogatja azokat az erőket, amelyek a változás szükségességét felismerték.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

