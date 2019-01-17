2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Bakondi György a migrációs válságról beszél

Hír TV

2019. január 17., csütörtök 15:18

Bakondi György, úgy gondolja, hogy a migrációs nyomás csökkent, de a válságnak még nincs vége. A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója a 19:30-kor kezdődő Magyarország élőben című műsorban nyilatkozik a részletekről.

A Századvég friss kutatása szerint a magyarok többsége továbbra is ellenzi a tömeges, ellenőrizetlen bevándorlást Európába. Bakondi György szerint a migrációs nyomás csökkent, de a válságnak még nincs vége. A belbiztonsági főtanácsadó lesz a vendégünk.

19 óra 30 perctől várjuk Önöket!

 

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