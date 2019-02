A friss, 2019-es adatok szerint idén januárban 60-70 ezer ember mozgott a Balkán területén. Az új illegális határátlépők jellemzően a görög-török szárazföldi határon jönnek be és ma már Szlovénia a fő célirány. Jelentős változás ment végbe az állampolgársági összetételben is – ismertette a friss adatokat Bakondi György.

A magyar lakosság politikai akaratát képviseljük – mondta Bakondi György. A kormány komplex megoldást nyújt, hisz a műszaki és jogi határzár együttesen biztosítja a megfelelő védelmet, melyhez a szükséges élőerőt is biztosítani kell – tette hozzá. Eddig 300 milliárdba került összesen a határzár fenntartása és jelentős fejlesztések történtek a tranzit zónákban is. Az európai Unió 300 millió eurós összegben járul ehhez hozzá elvileg, de ezt az összeget a mai napig nem hajlandóak kifizetni, holott a magyar határintézkedések a közös határt is védik és a schengeni szabályok betartását is jelentik – mondta Bakondi György.

Olaszország az illegális migránsokat szállító hajókat tartotta fel és a rendelkezések óta 80%- kal esett az illegális belépések száma. Salvini miniszter úr döntéseit követően a kormánypártok támogatottsága nő, a lakosság erre pozitívan reagál. Valamennyi nemzeti választásnál az emberek jelzik, hogy a lakosság véleménye más, mint ahogy a politikusok gondolják – véli Orbán Viktor belbiztonsági főtanácsadója.