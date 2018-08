Bakondi cáfolta a Magyar Helsinki Bizottság vádjait

A strasbourgi bíróság döntés után, ismét kapnak enni a tranzitzónában azok a menedékkérők, akik korábban a jogszabályváltozások miatt nem volt erre jogosultak. A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, az ATV ben arról, beszélt, hogy előrelépésnek tartja a menekültügyi hivatal lépését, de Pardavi Márta változtatnak a gyakorlaton.

„Minden menedékkérő aki a tranzitzónában van, kap ételt, ez nem volt mindig így. Két hete foglalkozunk ezekkel az ügyekkel, a hozzánk forduló menedékkérő ügyfelek között csomó volt, aki nem kapott enni ezért kellett, összesen 8 ember ügyében a strasborugi emberi jogi bírósághoz fordulni, mert a magyar hatóságok nem adta nekik enni. Ma úgy tűnik, ebben előrelépés van, hogy ez tartós-e, vagy csak a politikának a szeszélye, az nem megmondható” – jelentette ki Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke.

Annak ellenére, hogy a hatóságok léptek a DK és az Oltalom Karitatív Egyesület képviselői több mint 30 adag ételt vittek a menekülteknek. Tompán és Röszkén próbált élelmiszert osztani.

Ivány Gábor jelezte, hogy amíg nem változik a jogszabály, folyamatosan próbálják majd segíteni a menekülteket. „Addig amíg a magyar törvényekben, lehetőség van arra, hogy ezt megtagadják addig mi szeretnék egy olyan csoport fenntartani amelyik figyeli ezt a dolgot és folytatja ezt a missziót” – fogalmazott a vezető lelkész.

A DK már jövő héten kezdeményezi a kormányrendelet megváltoztatását és a Hágai Nemzetközi Törvényszéknek is levelet küld a történtekről. „A DK a rendelet módosítását fogja kezdeményezni a jövő héten, el fogjuk készíteni az ehhez szükséges iratokat, és a DK képviselői ezt be is fogják nyújtani. A másik, hogy tisztázzuk, hogy volt-e éheztetés, ezért a DK a Hágai nemzetközi törvényszék illetékeseit is levélben értesíti. Arról, hogy egy vizsgálatot érdemes lenne lefolytatni és tisztázni, hogy történt-e emberiesség elleni bűncselekmény” – jelentette ki Gréczy Zsolt.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az Echo TV-ben cáfolta azokat a híreket, hogy bárkit éheztettek volna a hatóságok. Bakondi György szerint a magyar állam a jogszabályoknak megfelelően járt el.

„Ez nem felel meg a valóságnak. A helyzet úgy áll, hogy a menekült kérelmek elbírálásának időszakában, amíg a döntésre várnak addig teljes ellátásban részesülnek, a különösen veszélyeztetett csoportok akár napi ötszöri étkezésben, orvosi ellátás van, játszótér van bent stb. Humánus és egészséges helyen tölték azt az időt a kérelmük elbírálásáig. Amit a kérelmüket elbírálták akkor el kell hagynia tranzitzónát, mivel akkor már nem menedékkérők akkor már nem kapnak ellátást, ahogy az idegenrendészeti eljárásban lévőkre is más szabályok vonatkoznak, mint a menekült kérőket benyújtókra” – jelentette ki Bakondi.

A DK a következő hetekben is segíti majd Ivány Gábor egyesületének ételosztását.