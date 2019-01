Bakondi: Brüsszel igyekszik visszapótolni Soros György pénzét

A brüsszeli vezetés igyekszik visszapótolni Soros Györgynek az elkötött pénzt – mondta Bakondi György a Hír TV Magyarország élőben című műsorában azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament 1,8 milliárd euróval támogatná a demokratikus értékeket védő civilszervezetek működését a 2021-2027-es uniós költségvetési keretben. A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója szerint ez az intézkedés is jól mutatja, hogy migrációt segítő jogalkotási folyamatok zajlanak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Bakondi szerint ha megnézzük a EU migrációval kapcsolatos döntéseit, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan meggondolatlan intézkedéseket hoznak. Példaként említette a Frontex jogköreinek kibővítését, vagy éppen a migránsvízumot. Szerinte a brüsszeli elit legalizálni szeretné a migrációt és elmosnák a határt az illegális és a gazdasági bevándorlók között.

Éppen ezért szerint a EP-választások fő témája is a migráció lesz. „Az emberek most nemcsak nemzeti, hanem európai szinten is véleményt mondhatnak a bevándorlásról” – mondta.

Bakondi arról is beszélt, hogy a migránsutánpótlás „bőséges”, továbbra is rengetegen vannak a törökországi menekülttáborokban.

Arról is beszélt, hogy „azok az igazi menekültek, akik arra váltak, mikor mehetnek vissza saját országukra” – utalt a Törökországba menekült szírekre, és arra, hogy Szíriában pozitív fejlemények történtek a közelmúltban.

„A brüsszeli politikusok szerint a migrációs válság már sokszor véget ért, de ez mindig be is bizonyosodott, hogy nem így van” – véli.

Tekintse meg a teljes interjút: