Bajnokok lettek az UNICEF nagykövetei

Zwack Sándor, Keszthelyi Vivienn, Béres Alexandra és Kovács Nimród – mások mellett idén ők lettek az UNICEF Magyarország bajnokai. A kitüntetettek amellett, hogy segítik az ENSZ gyermeksegélyalapjának adománygyűjtéseit, a szervezet üzeneteit is eljuttatják a nyilvánossághoz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Az UNICEF-nek 70 éve vannak nagyon ismert arcai, vannak nagykövetei, talán Audrey Hepburn óta ez már szinte egy közhely a szervezettel kapcsolatban. Mi most itt Magyarországon ezen egy kicsit csavartunk, újítottunk, ugyanis bajnokokat avattunk. Olyan embereket kerestünk, akik úgy állnak az UNICEF mellé, hogy segítenek nekünk a legtevőlegesebben a munkánkban is, az adománygyűjtésben is, odaállnak ennek a 70 éves szervezetnek a teljes tevékenysége, az értékei mellé. Egyrészt támogatják a magyar programjainkat, másrészt támogatják a nemzetközi tevékenységeinket is, hogy a világ legelesettebb gyerekei is esélyeket kapjanak” – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.