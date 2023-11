Bajnai Gordonhoz köthető céggel üzletel a DK

Megosztás itt:

A Momentum után

A Demokratikus Koalíció (DK) is azt a Street Fluence Kft.-t bízta meg a plakátkampányával, melynek vezetője az a Sárándy Rajmund, akinek egy másik cége, a FelitunoMedia Kft. a Bajnai Gordon volt miniszterelnök és az egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető DatAdat-cégcsoporton keresztül kapott pénzt

abból a több mint négymilliárd forintból, mely az Action for Democracy nevű fedőszervtől a balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez érkezett.

Az október közepén kötött szerződés szerint a DK összesen ötszáz darab „S&D policy témájú” óriásplakát kihelyezését rendelte meg a Street Fluence Kft.-től november 1-től 30-ig. A szerződésből az is kiderül, hogy a plakátkampány bérleti díja 78 ezer forint plakátonként, összesen 39 millió forint, amihez még hozzáadódott 2,5 millió forint gyártási költség is. A kormányhivatal honlapjára feltöltött megállapodásból az is kiderül, hogy

a kampányt a párt nem Magyarországról rendelte meg, a bérlő a European Parlament S&D Group Hungarian DK legation, azaz az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, a bérlő képviseletében pedig Rónai Sándor, a DK EP-képviselője járt el.

A szerződéshez kifizetési számlát nem mellékeltek, így azt nem tudni, ki írta alá a csekket, de az biztos, hogy a DK jóval a piaci ár alatt jutott plakátfelülethez, csakúgy, mint a Momentum, amely szeptemberben kötött szerződést a Street Fluence-szel.

A DK választása azért is érdekes lehet, mert a Momentumnál korábban felmerült, hogy

a párt a magyar titkosszolgálat által feltárt amerikai milliárdokból folytathatott tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriásplakát-kampányt.

Az Action for Democracy nevű fedőszervtől a balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez érkezett több mint négymilliárd forintból ugyanis a Bajnai Gordon volt miniszterelnök és az egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető DatAdat-cégcsoporton keresztül a többi között a FelitunoMedia Kft. is kapott pénzt. Ennek a cégnek az ügyvezetője pedig nem más, mint Sárándy Rajmund, a 2021 őszén alapított Street Fluence Kft. ügyvezetője. Azé a cégé, amelyik az év elején és szeptemberben a Momentum óriásplakát-kampányát is szervezte, most pedig a Demokratikus Koalíciónak adott plakátfelületet, méghozzá a piaci ár töredékéért.

A kormányhivatal honlapján fellelhető szerződésekből kiderül egyébként az is, hogy

a DK májusban is szerződött a Street Fluence-szel, ráadásul két esetben, ugyanarra az időszakra. Mind a két szerződést április 12-én írták alá, a megbízás május 1-től 31-ig szólt.

A különbség mindössze annyi, hogy az egyik dokumentumban a megrendelő a Demokratikus Koalíció, melynek képviseletében Sebián-Petrovszki László járt el, míg a másik szerződésben a mostanihoz hasonlóan az EP S&D Group DK-delegációját tüntették fel megbízóként, az aláíró itt is Rónai Sándor EP-képviselő, „a delegáció kincstárnoka” volt.

Természetesen

a májusi plakátkampánynál is jóval a piaci ár alatt kapott reklámfelületet a DK,

a hazai megbízás háromszáz óriásplakátról szólt, összesen nettó 24,7 millió forint értékben, míg az uniós megrendelés 250 óriásplakátról szólt csaknem 21 millió forintért.

Magyar Nemzet