Bajnai Gordonék adathalász cége törvénytelen eszközökkel próbálja befolyásolni a választókat

Bohár Dániel nemrég közösségi oldalán osztotta meg az üzenetet, amelyet a mai nap folyamán kapott:

Azonban nemcsak ő, hanem számos kormánytag, illetve kormánytisztviselő is kapott hasonló üzenetet. Mivel ők biztosan nem adták meg elérhetőségeiket a baloldalnak, ezért valószínűsíthető, hogy törvénytelen eszközökkel történt adatgyűjtés, illetve adatfelhasználás.

BECSLÉSEK SZERINT ÖSSZESEN KÉTMILLIÓ ILYEN ÉS EHHEZ HASONLÓ ÜZENETET KÜLDÖTT KI A BALOLDAL; AKAD OLYAN IS, AKI TÖBB ÜZENETET IS KAPOTT.

Mindez nemcsak a lopott adatok és azok felhasználása miatt aggályos, hanem azért is, mert azt jelenti, hogy több tízmilliós tiltott kampányfinanszírozásról lehet szó, hiszen a kiküldött üzeneteket nem a pártok büdzséjéből fizetik, hanem minden valószínűség szerint a DatAdat állja a költségeket.

Az Index korábban beszámolt róla, hogy Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adathalász céghálót épített ki, ezeknek lehet a tagja a DatAdat is, amely egy offshore-háttérrel rendelkező vállalat.

A DatAdat egyébként már bizonyítottan részt vett Márki-Zay Péter kampányának finanszírozásában, akkor 25-30 fő részére fizettek ki étkezést; a számlát utalással rendezték. Ez viszont Márki-Zay hivatalos kampánykörútja során történt, vagyis itt is felmerül a tiltott kampányfinanszírozás kérdése.

A DatAdat tulajdonosai között olyan emberek is feltűnnek, akik cégeiken keresztül a Panama-akták offshore-botrányhoz köthetők. A Datad.at nevű osztrák leányvállalatnál Ficsor Ádám tulajdonostársai közül az egyik Molnár István, aki részvényese és igazgatósági tagja is a cégnek. A férfi egyben a Sea Manager LTD magyarországi képviseletére jogosult személy is, ami egy Gibraltáron bejegyzett cég, amelynek tényleges tulajdonosa a Nimrod Nominees Limited nevű vállalat, amely viszont az adóparadicsomként elhíresült Belize-ben van bejegyezve - írta az Index.

Origo