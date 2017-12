Bajkai szerint semmi kivetnivaló nem volt a tojásosztogatásban

A fideszes választókerületi elnök az RTL Klub értesülései szerint a saját nevét reklámozta a rászorulóknak osztott tojástartó dobozokon még néhány hete. A tojásokat az egyébként jelöletlen ételcsomagok mellé adták az önkormányzat egyik helyiségében.

„Fidesz felirat nem volt rajta, nézze meg a képeket, sárga szín van, de ha jól tudom, a tojás sárgája is sárga színű” – mondta Bajkai István.

Bajkai személyes ajándékról beszél, amelyet állítása szerint saját pénzén vett. A kerület lakóiból álló Élhető Erzsébetvárosért csoport viszont egyszerű kampányfogásnak tartja a felcímkézett tojások osztását.

„A személyes ajándékáról annyit, hogy országgyűlési választáson fog indulni, nyilvánvalóan szeretne feltűnni a lakók előtt. Hogy erről mi a véleménye a kerületi lakóknak, az szerintem egyértelmű: nem nagyon díjazzák. Tojással szerintem nem lehet az embereket megvenni” – jelentette ki Garai Dóra, az Élhető Erzsébetváros szóvivője.

A Hír TV-nek az alpolgármester tagadta, hogy önkormányzati adományról lett volna szó, azt mondta, sem az alaptörvény, sem bármilyen etikai szabály nem tiltja, hogy magánemberként ráírja a nevét a dobozokra.

– Először is, ha már mindenáron a tojásnál ragadunk le… szívesebben beszélnék arról, hogy hogyan támogattam a kárpátaljai magyarságot, az is jó téma lehetne önöknek, de ha mindenképpen a tojáshoz ragaszkodnak, akkor nem szerepelt rajta semmifajta beosztás vagy pártlogó, csak a nevem, és azt gondolom, ha valaki valakinek ajándékoz, ezt egy kicsit jogászként is mondom, akkor lehetősége van arra, hogy a megajándékozó és a megajándékozott egymással kommunikáljon.

– Olyan, mint amikor az ember aláírja az üdvözlőlapot karácsonykor?

– Például úgy. Ha ön például egy személyes ajándékot ad, nem akarok személyeskedni, akkor akinek adja, az tudja, hogy kitől van.